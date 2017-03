Berlin (ots) -Initiative läuft für die Freilassung von Deniz YücelZum Berliner Halbmarathon lädt artiva Sports die Teilnehmerinnenund Teilnehmer ein, den 21km langen Lauf durch Berlin inTürkei-Trikots mit der Aufschrift #FreeDeniz zu absolvieren, um sichso, mit dem in der Türkei inhaftierten, deutsch-türkischenJournalisten, Deniz Yücel zu solidarisieren.Insgesamt 500 hochwertige Türkei-Trikots stehen hierfür zurVerfügung. Die Initiative "Run4Deniz: Wir laufen für DENIZ - bis sichdie Türkei bewegt" soll nicht als Aktion gegen die Türkei verstandenwerden, sondern gilt generell für Meinungs- und Pressefreiheit undfür die Freilassung von Deniz Yücel aus der Untersuchungshaft."Wir möchten die Aktion auch deutschlandweit ausweiten und rufenalle Läuferinnen und Läufer, Laufgruppen und Sportvereine auf unsereInitiative zu unterstützen. Wer an einem öffentlichen Lauf angemeldetist und sich mit Deniz solidarisieren will, kann das mit unseremTürkei-Trikot machen", sagt Gunter von Foullon, Markengründer vonartiva Sports. Hierfür muss sich nur an die folgende E-Mailadressegemeldet werden: run4deniz@artiva-sports.com. Die Shirts werden dannumgehend versendet. "Wir laufen solange, bis Deniz Yücel wieder freiund bei seiner Familie in Deutschland ist."Die Berlin Halbmarathon-Teilnehmer können sich ab sofort perE-Mail unter der Adresse: run4deniz@artiva-sports für ein Shirt mitNennung Ihres Namens, Startnummer und Konfektionsgröße vormerkenlassen. Die Shirts werden vom 30.3. - 1.4.2017 auf dem artivaMessestand der Berlin Vital während der Abholung der Startunterlagenausgehändigt."Als Trikot- und Sportswear-Produzent, der, wie alle anderen inDeutschland tätigen Sportmarken, einen Großteil seiner Produktionenauch in der Türkei herstellt, sehen wir uns verpflichtet unserenHandelspartner Türkei darauf Aufmerksam zu machen, dass für unsPresse- und Meinungsfreiheit unantastbare, nicht verhandelbareGrundrechte sind. Wir haben uns für das Türkei-Trikot als Shirtentschieden, weil wir so gleichzeitig klarstellen, dass wir dieTürkei als Freund, Urlaubsland, wichtigen Partner und Nachbarn inEuropa schätzen und mögen und wir keine Gegner der Türkei sind.",bekräftigt Gunter von Foullon.Run4Deniz im Internet:https://www.facebook.com/Run4Denizhttp://ots.de/cDI9KÜber ARTIVAARTIVA SPORTS ist eine Marke der Campo Sportivo GmbH aus Berlin.Das Unternehmen produziert unter dem Leitspruch "WIR ZIEHEN GEWINNERAN" 100% individuell gestaltete Sportbekleidung und ganzeKollektionen für Firmen, Vereine und Einzelsportler inBundesliga-Qualität. ARTIVA ist Sponsor und Ausstatter hochkarätigerSport-Events, wie zum Beispiel des HAJ Hannover Marathon und desBerliner Firmenlaufs. Außerdem rüstet ARTIVA das BundesligaVolleyballteam des SC Potsdam und den Volleyball Erstligisten SVGLüneburg aus. Als sozial engagiertes Unternehmen wurde auch dieFlüchtlings-Mannschaft, Welcome United 03, des SV Babelsberg vonARTIVA eingekleidet und ausgestattet. Das Unternehmen achtet bei derAuswahl seiner Produktionsstätten penibel genau auf die Einhaltungwestlicher Öko- und Sozial-Standards. Alle Textil-Produkte sind 100%Made in Europe. ARTIVA produziert vor allem in Deutschland, Polen,Tschechien, Serbien und in der Türkei.Pressekontakt:Gunter von Foullonartiva Sportseine Marke der Campo Sportivo GmbHFasanenstraße 3410719 BerlinT: +49 (0)30 89 74 26 73F: +49 (0)30 89 74 26 97E: gvf@artiva-sports.comW: www.artiva-sports.comOriginal-Content von: Campo Sportivo GmbH, übermittelt durch news aktuell