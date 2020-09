Rummenigge über junges BVB-Ensemble: 'Die Mannschaft ist spannend'

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Karl-Heinz Rummenigge schätzt Borussia Dortmund nach dem beeindruckenden Saisonstart im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach als ersten Jäger des FC Bayern ein.



"In Dortmund wird gut gearbeitet. Die Mannschaft ist spannend", sagte der Vorstandsvorsitzende der Münchner am Sonntag in der TV-Sendung "Sky90" zum 3:0 des BVB mit einer sehr jungen Teambesetzung am ersten Spieltag. "Das ist sicherlich der Konkurrent Nummer eins um den Titel in diesem Jahr", sagte Rummenigge. In der vergangenen Saison wurde Dortmund wieder Zweiter hinter den Bayern, die nun den neunten Titel am Stück anstreben. Der Triple-Sieger war selbst mit einem 8:0 gegen Schalke gestartet./kbe/DP/zb