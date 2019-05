Rumäniens Chef der Sozialdemokraten rechtskräftig zu Haft verurteilt

BUKAREST (dpa-AFX) - Liviu Dragnea, vorbestrafter Vorsitzender der regierenden rumänischen Sozialdemokraten (PSD), ist rechtskräftig zu dreieinhalb Jahren Haft wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch verurteilt wurden.



Das oberste Gericht Rumäniens bestätigte damit am Montag ein Urteil in erster Instanz vom vergangenen Sommer. Stunden nach dem Urteilsspruch wurde Dragnea zu Hause von der Polizei abgeholt und in ein Bukarester Gefängnis gebracht, alle rumänischen TV-Nachrichtensender übertrugen dies live.

Dragnea war treibende Kraft der von der EU kritisierten Schwächung des Antikorruptionskampfs in Rumänien und hat die sozialliberale Regierung unter Ministerpräsidentin Viorica Dancila kontrolliert. Wegen seiner Vorstrafe - zwei Jahre auf Bewährung wegen Wahlmanipulationen - war ihm der Zugang zum Amt des Ministerpräsidenten verboten gewesen.

Seine Partei PSD hat für diesen Dienstag die internen Gremien zur Suche nach einem Nachfolger für Dragnea an der Parteispitze einbestellt. Regierungschefin Dancila ist bislang als geschäftsführende Vorsitzende die Nummer Zwei in der PSD.

Dragnea war angeklagt, in seiner Zeit als Vorsitzender des Redgionalparlaments (2000-2012) im südrumänischen Alexandria dafür gesorgt zu haben, dass zwei PSD-Mitarbeiterinnen fiktiv bei der lokalen Kinderschutzbehörde angestellt werden. Die zwei Frauen haben nach Darstellung der Ankläger von dieser Behörde Gehalt kassiert, ohne dort zu arbeiten und waren stattdessen für die PSD tätig./kl/DP/he