Rumänien is making some NOIZZ! Ringier Romania und die Ringier Axel Springer Media AG starten digitalen Medienservice für urbanen Lifestyle in Rumänien (FOTO)

Zürich (ots) -Ringier Romania und die Ringier Axel Springer Media AG haben einenneuen digitalen Medienservice für die urbane und digital vernetzteZielgruppe ("Generation C") auf dem rumänischen Markt eingeführt.Noizz.ro berichtet modern und innovativ über alle Themen, die für dieGeneration C von Interesse sind. Nach Polen, Serbien, der Slowakeiund Deutschland ist Rumänien bereits der fünfte Markt, auf dem NOIZZeingeführt wurde.Noizz.ro informiert über aktuelle Trends, angefangen bei Mode undLifestyle über Street Art und Undergroundmusik bis hin zu Politik undGesellschaft. Die Redaktion berichtet über Events, urbanesNachtleben, Essen, Filme und Musik. Noizz.ro liefert der Zielgruppejournalistische Inhalte dort, wo sie die meiste Zeit online ist, d.h. auf dem Smartphone und in sozialen Medien. Das wichtigsteAlleinstellungsmerkmal von Noizz.ro auf dem rumänischen Markt ist dieForm des Storytelling.Hara Ilie, der zuvor für den digitalen Entertainment-Bereich beiRingier Romania zuständig war, leitet das Redaktionsteam. Das Angebotsoll durch Gastbeiträge von Bloggern und Influencern ergänzt werden.Jovan Protic, Digital Publishing Director der Ringier AxelSpringer Media AG: "Die jetzige Einführung von Noizz.ro auch auf demrumänischen Markt stellt einen weiteren Meilenstein in der Schaffungeiner europaweiten Marke für die vernetzte Generation C dar. Ich binüberzeugt, dass Noizz.ro dank der Authentizität und Kreativität derInhalte das Interesse sowohl der Nutzer als auch der Werbekunden aufeinzigartige Weise ansprechen wird."Hara Ilie: "Mit Noizz.ro wollen wir zur Online Destination fürcoole, vernetzte Leute in Rumänien werden, die sich differenzierenund etwas bewegen möchten."Noizz.ro wurde in Rumänien als Kooperation von Ringier Romania undder Ringier Axel Springer Media AG eingeführt. Seit November 2015 istdie Marke NOIZZ bereits in Polen erfolgreich tätig, gefolgt 2016 vonSerbien und der Slowakei, und erreicht mittlerweile jeden Monat 7,5Millionen Nutzer. Im Januar 2017 ging das Portal in Zusammenarbeitmit Europas größter Tageszeitung BILD auch auf dem deutschen Marktonline.Über die Ringier Axel Springer Media AG Die Ringier Axel SpringerMedia AG wurde 2010 von der Schweizer Ringier AG und der deutschenAxel Springer SE gegründet und bündelt die Aktivitäten beiderAnteilseigner in Mittel- und Osteuropa. Das Unternehmen ist in denWachstumsmärkten Polen, Ungarn, Serbien und der Slowakei mit einembreiten Medienangebot vertreten, zu dem mehr als 160 digitale undgedruckte Angebote gehören. Der Sitz des Unternehmens ist in Zürich,und es beschäftigt insgesamt rund 3.000 Mitarbeiter.Pressekontakt:Ringier Axel Springer Media AGAlexandra DelvenakiotisGroup Director Communications and Public AffairsDirector Digital Media CampusRingier Axel Springer Media AGTelefon +41 44 267 29 14a.delvenakiotis@ringieraxelspringer.comwww.ringieraxelspringer.comRingier AGMedienstelleDufourstrasse 238008 ZürichSchweizTelefon +41 44 259 64 44media@ringier.chOriginal-Content von: Ringier Axel Springer Media AG, übermittelt durch news aktuell