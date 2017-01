Mainz (ots) -Milch ist so billig wie nie. Dank moderner Agrartechnik undleistungsstarker "Turbokühe" können deutsche Landwirte viel mehrMilch produzieren, als hierzulande verbraucht wird. Doch was passiertmit dem Überschuss? "ZDFzoom" beleuchtet am Mittwoch, 25. Januar2017, 22.45 Uhr, den "Irrsinn mit der Milch - global, billig,ruinös".Deutsche Agrarpolitiker haben die Milchbauern immer wiederermuntert, weltweit neue Märkte zu erschließen. Auch gegen denPreisverfall schien es ein probates Heilmittel zu geben: Die EU kauftim Rahmen der so genannten Marktintervention in großen MengenMilchpulver auf und lagert es ein. Die Interventionsmenge wurde imJahr 2016 auf 350 000 Tonnen erhöht - Milch, für die es in Europakeine Abnehmer gibt, aber in Afrika: Die Nachfrage nachMilchprodukten ist dort in den vergangenen zehn Jahren rapidegestiegen, vor allem nach Milchpulver, das den größten Teil deseuropäischen Milchexports ausmacht.Für Länder wie Kamerun hat die Milchschwemme aus Europaverheerende Folgen. Vielversprechende Ansätze eigener Milchwirtschaftwerden dadurch im Keim erstickt. Molkereien, zum Teil sogarfinanziert von europäischen Entwicklungshilfegeldern, stehen leer,weil die Bauern keine Milch anliefern: Sie wissen, dass ihreMilchprodukte mit denen aus Europa preislich nicht konkurrierenkönnen. "Das ist nicht fair", sagt Hayatou El Hadji Souley, einkamerunischer Milchproduzent. "Wir müssen doch unsere heimischeProduktion steigern, um die Lebensbedingungen der Menschen hier zuverbessern." Genau das fordern auch deutscheEntwicklungshilfe-Politiker: Die Lebensbedingungen in denafrikanischen Ländern südlich der Sahara sollen verbessert werden,damit die Menschen nicht als Wirtschaftsflüchtlinge nach Europakommen.Der Irrsinn mit der Milch geht aber noch weiter: Auf derEuro-Tier-Messe in Hannover, der weltweit größten Messe fürNutztierhaltung, erfährt "ZDFzoom"-Reporterin Katarina Schickling,dass Kälber in der modernen Landwirtschaft keine Milch mehr bekommen,stattdessen Ersatzstoffe aus Pflanzenöl, zum Beispiel aus demumstrittenen Palmöl. Denn für die Kälber ist selbst die Billigmilchimmer noch zu teuer.Für Landwirt Erwin Reinalter aus dem Allgäu gab es keinen Auswegmehr aus den roten Zahlen. Trotz aller Anstrengungen, seinen Betriebimmer wieder zu modernisieren, trotz Marktintervention - die letztenMilchkühe musste er verkaufen, nur ein paar Kälber bleiben. 50 Centfür den Liter Milch - das hätte gereicht, um seinen Hof zu retten.Doch das hätte auch für den Verbraucher einen höheren Preis an derSupermarktkasse bedeutet.https://zoom.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell