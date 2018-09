Ruhrgebiet soll innovativste Bildungs- und Wissensregion Deutschlands werden (FOTO)

Essen (ots) -- Regionalverband Ruhr, RuhrFutur und TalentMetropole Ruhr startengemeinsame Initiative- Öffentlicher Kongress ZukunftsBildung Ruhr mit mehr als 500Fachleuten am 20. und 21. September 2018- TalentTage Ruhr 2018 erwarten bei 200 Veranstaltungen rund40.000 junge Menschen und BildungsfachleuteDas Ruhrgebiet soll zur innovativsten Bildungs- und WissensregionDeutschlands aufsteigen, in der alle Menschen unabhängig von ihrersozialen Herkunft die gleichen Chancen haben. Dies ist das Ziel derneuen Initiative, die der Regionalverband Ruhr, RuhrFutur und dieTalentMetropole Ruhr heute in Essen vorgestellt haben. Zum Auftaktbringt der Kongress ZukunftsBildung Ruhr 2018 am 20. und 21.September mehr als 600 Fachleute aus Bildung, Wissenschaft,Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in der Philharmonie Essenzusammen. Der öffentliche Kongress steht im Mittelpunkt derTalentTage Ruhr 2018, die vom 19. bis 29. September gleichzeitig in27 Städten innovative Angebote der Nachwuchsförderung präsentieren."Das Ruhrgebiet ist eine Chancenregion mit einem enormen Potenzialan Talenten", sagt Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Vorstandsmitglied derRAG-Stiftung und Bildungsbeauftragte des Initiativkreises Ruhr,dessen Leitprojekt die TalentMetropole Ruhr ist. "Die TalentTage Ruhrals bundesweit einzigartiger Bildungsmarathon sowie die Partnerschaftmit dem Regionalverband Ruhr und RuhrFutur sind beste Beispieledafür, wie sich dieses Potenzial im Schulterschluss allerwesentlichen Akteure heben lässt.""In der Metropole Ruhr wird Bildung mehr und mehr zum Motor fürregionale Entwicklung", sagt Karola Geiß-Netthöfel,Regionaldirektorin des Regionalverbandes Ruhr. "Die vielen gutenBeispiele aus der Praxis dürfen nicht modellhaft bleiben, sondernmüssen in die Breite getragen werden. Unsere gemeinsame Initiativewill sichtbar machen, vernetzen und Allianzen schmieden, um dieBildungs- und Wissensregion weiter zu stärken.""Wir können Kooperation", sagt Ulrike Sommer, Geschäftsführerinder RuhrFutur gGmbH. "Zusammenarbeit von unterschiedlichenBildungsakteuren zu stiften, zu unterstützen und zu begleiten: Diesist Teil der DNA von RuhrFutur. Wir wirken gemeinsam mit unserenPartnern für eine Region, die, wie keine andere, jedem Kind und jedemJugendlichen faire Bildungschancen eröffnet und Aufstieg durchBildung ermöglicht.""11 Tage für Talente" in jeder zweiten Stadt des Ruhrgebiets RVRund RuhrFutur zählen zu den insgesamt 140 Partnern derTalentMetropole Ruhr, die sich im Rahmen der TalentTage Ruhrengagieren. Unter dem Motto "11 Tage für Talente im Ruhrgebiet"finden die TalentTage Ruhr bereits zum fünften Mal statt. Beiinsgesamt rund 200 Veranstaltungen erwartet die TalentMetropole Ruhretwa 40.000 teilnehmende Kinder, Jugendliche, Studierende, Eltern,Lehrer und weitere Bildungsexperten - so viele wie noch nie.Initiativen, Hochschulen, Unternehmen, Kommunen, Kammern und Vereinezeigen, wo Talente zu finden sind und wie Nachwuchsförderung dankindividueller Bildungsangebote gelingt.Das Angebot umfasst unter anderem Bewerbertrainings, Messen zuAusbildung und Studium, Tage der offenen Tür, Workshops zurSelbstbehauptung von Kindern oder Coachings für Eltern. WeitereHöhepunkte sind die Verleihung des TalentAward Ruhr für erfolgreicheProjekte in der Nachwuchsförderung am 20. September sowie dieWissensNacht Ruhr des RVR am 28. September.Erstmals im Programm ist die startupweek:RUHR. Die größtedezentrale Veranstaltungsreihe von und für digitale Startups imRuhrgebiet wird koordiniert vom ruhr:HUB, der zentralen Anlaufstellefür digitale Wirtschaft in der Region. "Die Gründerszene imRuhrgebiet wächst dynamisch", sagt Oliver Weimann, Geschäftsführerdes ruhr:HUB. "Die startupweek:RUHR führt junge, motivierte Menschenaus Schule und Studium mit spannenden Angeboten an das Thema Gründungheran."Weitere Informationen unterwww.zukunftsbildung.ruhrwww.talenttageruhr.deÜber den Regionalverband RuhrDer Regionalverband Ruhr (RVR) mit Sitz in Essen ist derZusammenschluss der 11 kreisfreien Städte und vier Kreise in derMetropole Ruhr mit rund 5,1 Millionen Einwohnern. Er ist zuständigfür Regionalentwicklung, Regionalplanung und Infrastrukturprojektewie die Route der Industriekultur und den Emscher Landschaftspark,für regionale Wirtschafts- und Tourismusförderung und dieÖffentlichkeitsarbeit für die Metropole Ruhr. Darüber hinausunterstützt er die Städte und Kreise bei der Gestaltung derregionalen Bildungslandschaft. Er bietet eine Plattform zum Austauschund zur Vernetzung, um gemeinsame Handlungsfelder zu identifizierenund regionale Projekte umzusetzen.Über die RuhrFutur gGmbHDie Gesellschaft ist Trägerin von RuhrFutur, der gemeinsamenBildungsinitiative von Stiftung Mercator, NRW-Landesregierung,Regionalverband Ruhr, Kommunen und Hochschulen für dasRuhrgebiet. Ziel der Initiative ist die Verbesserung desBildungssystems in der Metropole Ruhr, um allen Kindern undJugendlichen im Ruhrgebiet Bildungszugang, Bildungsteilhabe undBildungserfolg zu ermöglichen. RuhrFutur bindet weiterestiftungsgeförderte Bildungsprojekte ein und vernetzt diesemiteinander. So werden vor allem der Wissens- und Erfahrungstransferzwischen den einzelnen Kommunen und den Hochschulen verbessert unddaraus resultierende Erkenntnisse allgemein zugänglich gemacht.Über die TalentMetropole RuhrDas Ruhrgebiet hat ein enormes Potenzial an jungen Menschen mitverborgenen Talenten. Sie zu finden und zu fördern ist die Aufgabeder TalentMetropole Ruhr. Unter dem Dach der Stiftung TalentMetropoleRuhr begleiten aufeinander aufbauende Bildungsprojekte engagiertejunge Menschen dabei, ihre Begabungen unabhängig von ihrer sozialenHerkunft bestmöglich zu entwickeln. Sie nimmt diejenigen in denBlick, die noch keinen optimalen Zugang zu Bildung haben. Neben ihreneigenen Projekten unterstützt die TalentMetropole Ruhr weitereinnovative Angebote der Talentförderung. Dazu arbeitet sie mit mehrals 300 Partnern zusammen - Unternehmen, Verbänden, Kammern,Hochschulen, Schulen, Vereinen, Initiativen und vielen mehr. Siezeigt Bildungschancen auf, macht Vorbilder sichtbar und fördert denAustausch. 