Ruhrbahn setzt auf Wasserstoff-Busse

Die umweltfreundliche Wasserstoff-Technologie erobert immer mehr Lebensbereiche. Ein ganz aktuelles Beispiel heute hier im Schlussgong: die Ruhrbahn will ihre Busflotten in Essen und Mülheim zukünftig komplett auf Wasserstoff-Antrieb umstellen. Bis zum Jahr 2033 sollen allein für den Betrieb in Essen 212 H2-Busse (= Wasserstoff-Busse) angeschafft werden. Für Mülheim kommen 46 weitere Exemplare hinzu.

