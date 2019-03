'Ruhr Nachrichten': BVB ohne Götze und Alcácer nach Berlin

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund muss im wichtigen Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr) bei Hertha BSC möglicherweise auf gleich mehrere Schlüsselspieler verzichten.



Wie die "Ruhr Nachrichten" online berichten, fehlten Mittelfeldspieler Mario Götze und Torjäger Paco Alcácer beim Abflug des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga am frühen Freitagabend vom Dortmunder Flughafen Richtung Berlin. Am Vortag hatte Trainer Lucien Favre bereits den Ausfall von Taktgeber Axel Witsel bekannt gegeben. Darüber hinaus stehen auch Lukasz Pisczek und Maximilian Philipp nicht zur Verfügung./bue/DP/fba