Ruhestandspolster wächst nicht schnell genug? Check sofort diese 3 Dinge!

Wenn dein Ruhestandspolster nicht schnell genug wächst, kann das mitunter problematisch sein. Nicht nur, dass eine Rentenlücke geschlossen werden möchte. Nein, sondern Zeit ist außerdem ein wichtiger Faktor, den man nur schwer ausgleichen kann. Das gilt es stets zu berücksichtigen.

Ursachenforschung ist ebenfalls wichtig, wenn das eigene Ruhestandspolster nicht zügig wächst. Blicken wir auf drei mögliche Auslöser, die für Foolishe Sparer und Investoren relevant sein können.

Ruhestandspolster wächst nicht schnell genug: Falsch sparen!

Ein erster Grund, der dazu führt, dass das Ruhestandspolster nicht schnell genug wächst, hängt mit dem Sparen zusammen. Wie du mit Sicherheit schon einmal gehört hast, ist dieser Faktor die Grundlage jeder Wohlstandsmehrung. Das gilt auch bei der Vorsorge für das Alter.

Falsch sparen … wie ist das überhaupt möglich? Jeder Euro hilft natürlich. Aber im Zweifel gilt: Man kann lediglich das sparen, was am Ende übrig bleibt. Das wiederum führt zu einer gewissen Varianz hinsichtlich seines Erfolges. Oder aber man besitzt keine fixen Sparziele, die wiederum die Motivation oder die Regelmäßigkeit erschweren. Kleinere, regelmäßige Ausgaben minimieren wiederum das eigene Potenzial.

Wenn dein Ruhestandspolster nicht schnell genug wächst, so ist mitunter dein eigener Ansatz beim Sparen ein Auslöser. Von Vornherein einen gewissen Betrag beiseitezulegen, konsequent an dem Potenzial zu arbeiten, den Konsum im Auge behalten und fixe Ziele definieren sind wichtige Merkmale für deinen Erfolg.

Rendite, Einsatz & Zeit passen nicht zusammen

Eine nächste Möglichkeit, warum dein Ruhestandspolster nicht ausreichend wächst, kann mit dem Dreiklang aus Rendite, Einsatz und Zeit zusammenhängen. Diese drei Faktoren hat man in gewisser Weise selbst in der Hand. Aber eben nicht in Gänze. Realistisch zu planen, den Mitteln den Ansatz anzupassen und ausreichend Zeit zu kalkulieren, das ist wichtig.

Wer beispielsweise in zehn Jahren mit defensiven Dividendenaktien Millionär werden möchte, der benötigt einen gigantisch hohen Einsatz. Es ist unrealistisch, solche Ziele zu verfolgen. Besser ist es daher, konservativ zu planen, den Einsatz höher zu taxieren und bei der Rendite und der Zeit Abstriche hinzunehmen. Oder: Einen Plan zu entwerfen, der insgesamt realistisch ist.

Wenn dein Ruhestands-Polster für deinen Geschmack nicht schnell genug wächst, so sind die Prämissen vielleicht nicht stimmig. Feinjustieren und nachzubessern ist wichtig, um eine realistische Chance zu wahren.

Ruhestandspolster wächst nicht genug: Unterbrechungen

Zu guter Letzt können Unterbrechungen ein Grund sein, warum dein Ruhestandspolster nicht wächst. Wenn du als Sparer und Investor die Regelmäßigkeit schleifen lässt, führt das nicht unbedingt zu einem planbaren Vermögensaufbau. Achte daher darauf, deinen Plan realistisch und konsequent in die Tat umzusetzen. Ansonsten ist es vielleicht schwierig, ernsthaft ein nennenswertes Vermögen für dieses Ziel aufzubauen.

