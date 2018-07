"Im Ruhestand am Nordseestrand": ZDF-"37°"-Doku über das Altwerden auf Baltrum (FOTO)

Mainz (ots) -Olga (93), Jupp (80) und Renate (69) lieben Baltrum. Auf derostfriesischen Insel wollen sie weiterhin leben. Das heißt aber auch,die Herausforderungen des "Altseins" zu organisieren. Dabei soll"Gode Tied" helfen, ein in Eigenitive gegründeter Pflegedienst. Die"37°"-Dokumentation "Im Ruhestand am Nordseestrand - Altwerden aufBaltrum" am Dienstag, 31. Juli 2018, 22.15 Uhr im ZDF, begleitet einJahr lang alteingesessene Insulaner und zugezogene Senioren.Fast noch eine heile Welt: Olgas Familie, ihre Kinder, Enkel undUrenkel leben fast alle auf der Nordseeinsel. Nach dem Krieg ist Olganach Baltrum gekommen. Obwohl sie gut versorgt ist, ist OlgasLebensmotto: so selbstständig wie möglich bleiben. Die Seniorin kochtdeshalb manchmal für die Familie, geht allein einkaufen und fährt mitihrem Elektromobil zum Arzt. Noch kommt der Pflegedienst nur einmalam Tag und versorgt die rüstige Rentnerin mit Kompressionsstrümpfen."Die Insel bedeutet mir alles. Ich möchte hier sterben." NachdemJupp 1966 mit seiner Frau nach Baltrum kam, ist er als fröhlicherGastwirt zum "Inseloriginal" geworden. Inzwischen musste er ausGesundheitsgründen das Restaurant an seine Tochter Martina übergeben.Mehrmals ist er schon mit dem Hubschrauber aufs Festland insKrankenhaus gebracht worden. Zurück auf der Insel, wird er nun jedenTag vom Pflegedienst versorgt. Wird das reichen?"Ich habe schon das Paradies auf Erden", beteuert Renate. Ihr MannGünther (80) und sie sind "Zugereiste", sie leben erst seit siebenJahren auf Baltrum. Die Integration war nicht leicht. Renate hat nurnoch ein Drittel ihrer Lunge und braucht die Nordseeluft zum Atmen,Günther tut alles, damit es seiner Frau besser geht. Er istMusiklehrer und hat auf der Insel eine Brassband mit Jugendlichengegründet. Doch Günther hat schwere Diabetes, und seinGesundheitszustand wird immer schlechter.https://zdf.de/dokumentation/37-gradhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDF37GradAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37gradPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell