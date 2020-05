Ruhe unterwegs und im Büro: COMPUTER BILD testet Kopfhörer mit Lärmbremse (FOTO)

Hamburg (ots) - Laut einer Studie des Statistischen Bundesamts fühlen sich rund 28 Prozent der Bevölkerung von Verkehrs- oder Nachbarschaftslärm belästigt. Kopfhörer mit elektronischer Geräuschunterdrückung, dem sogenannten Noise Cancelling, versprechen Hilfe auf Knopfdruck. Wie gut das klappt, hat COMPUTER BILD an neuen Modellen von B&W, Marshall, Philips und Sony getestet.Die Noise-Cancelling-Kopfhörer erfassen mit eingebauten Mikrofonen die Geräusche der Umgebung und geben dazu gegenläufige Schallwellen wieder. Wo sich der Lärm zum Wellenberg aufschwingt, erzeugt der Kopfhörer ein Wellental und umgekehrt. In der Summe heben sich beide Schallwellen auf, die störenden Geräusche lösen sich in Luft auf.Praktisch für den alltäglichen Einsatz ist die automatische Anpassung bei B&W und Sony: Da erkennen die Kopfhörer, ob Nutzer gerade in der U-Bahn eine stärkere Abschottung benötigen oder als Fußgänger im Straßenverkehr eine schwächere. Das bieten Marshall und Philips nicht, immerhin gibt es dort einen manuellen Transparenz-Modus, der mehr Umgebungsgeräusche durchlässt.Am effektivsten hielt im Test der Sony den Lärm ab, der außerdem mit der besten Klangqualität aufwarten konnte. Knapp dahinter folgten Bowers & Wilkins und Marshall, die beide Stimmen deutlicher durchließen. Philips hingegen musste sich bei der Lärmbekämpfung und auch beim Klangtest mit dem vierten Platz begnügen. Allerdings ist der Philips deutlich günstiger als die anderen Testkandidaten.Den vollständigen Kopfhörer-Test lesen Sie in der aktuellen COMPUTER BILD-Ausgabe 11/2020, die ab 8. Mai 2020 im Handel verfügbar ist.Abdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfrei.COMPUTER BILD ist die meistverkaufte Computerzeitschrift Europas und bietet ihren Lesern seit mehr als 20 Jahren jeden zweiten Freitag umfangreiche Informationen und News über alle digitalen Trends. Die Tipps und Tricks zu allen aktuellen Produkten und die besten Kaufberatungen sind dank COMPUTER BILD-Testlabor einzigartig. Exklusive Premium-Apps, interessante Gadgets und viele weitere Gratis-Mehrwerte runden das Hefterlebnis für die Leser ab.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHAndrea StarkeTelefon: (040) 347 26626E-Mail: andrea.starke@axelspringer.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51005/4591503OTS: COMPUTER BILDOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuell