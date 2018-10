Die Ruhe am Rentenmarkt ist trügerisch

unter ihrem neuen Präsidenten Jerome Powell setzt die US-Notenbank ihre Politik der regelmäßigen Zinsanhebungen fort. Inzwischen ist der Leitzins durch die im September vorgenommene Erhöhung auf 2,25 Prozent angestiegen. Damit ist das Zinsniveau in den USA so hoch wie in den letzten zehn Jahren nicht mehr.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.