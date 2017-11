Ruhe vor dem Sturm: Wie sicher ist mein Dach? Vier Fragen an den Experten - Was Hausbesitzer beachten sollten

Mayen (ots) - Schwere Sturmschäden in Deutschland nehmendramatisch zu. Zwischen November und März ziehen statistisch gesehendie heftigsten Winde über das Land und hinterlassen dabei immergrößere Schäden. Zu den meist beanspruchten Bauteilen an Gebäudengehört während der stürmischen Zeiten das Dach. Ist es vorgeschädigt,kann es für das Umfeld besonders gefährlich werden. Vier Fragen anden Dachexperten Jens Lehmann, wie sich Hausbesitzer vor Sturmschädenschützen können.Die größte Sturm-Angriffsfläche bei Einfamilienhäusern bietet dasDach. Die schlimmsten Schäden entstehen aber häufig dort, wo dieBewohner es nicht vermuten: Auf der windabgewandten Seite. Wie kommtdas?Lehmann: Ursache ist der gefährliche Windsog. Bereits ab einerGeschwindigkeit von 50 bis 60 Stundenkilometern - das entsprichtStärke 7 - kann der Sturm pro Quadratmeter Dachfläche einen Sogerzeugen, der einem Zuggewicht von 100 Kilogramm entspricht. DieFolge: Lockere, lose und leichte Dacheindeckungen werden wie durcheinen Riesen-Sauger angehoben und durch die Luft gewirbelt. Fehlterst einmal die Eindeckung, hat der Wind auch leichtes Spiel mit derdarunterliegenden Dämmung. Bereits kleinste Lecks können großeSchäden verursachen: eindringender Regen führt zu dauerhaftenFeuchteschäden bis hin zur Schimmelbildung.Welche Dächer sind dabei besonders sturmanfällig?Lehmann: In erster Linie sind das Dächer, die in die Jahregekommen sind oder bei denen die Dacheindeckung nicht mehr ordentlichbefestigt ist. Einfache Angriffspunkte bieten beispielsweise lockereKamineinfassungen, gewölbte Metallabdeckungen oder gebrochene undverwitterte Asbestplatten, wie sie bis in die 90er Jahre verbautwurden. Dabei besteht neben der Verletzungsgefahr durchumherfliegende Teile auch die Möglichkeit, dass gefährlicherAsbestabrieb und Faserstaub in die Atemluft gelangt. Als Faustregelgilt: Wenn das verwendete Bedachungsmaterial seine Haltbarkeitsgrenzeerreicht hat sollten Hausbesitzer vor Beginn der Winter- undFrühjahrsstürme ihr Dach regelmäßig kritisch von einem Fachmann unterdie Lupe nehmen lassen. Denn wenn loses Bedachungsmaterialherabfällt, dabei möglicherweise Menschen verletzt oder Autosbeschädigt, ist der Hausbesitzer im Rahmen seinerVerkehrssicherungspflicht haftbar. Wer auf Nummer sicher gehen will,saniert sein Dach bevor es die ersten Verfallserscheinungen zeigt.Für Aluminium-, Zinkblech- und Faserzementeindeckungen gibt eineUntersuchung des Bundes Technischer Experten (BTE) eine mittlereLebensdauer zwischen 25 und 40 Jahren an, für Betondachsteine undZiegel zwischen 40 und 50 Jahren. Schiefer hält laut BTE-Studie mehrals 75 Jahre.Sind ältere Dächer besonders gefährdet?Lehmann: Die Dächer jüngerer Häuser, die nach dem 1. März 2011errichtet oder saniert wurden, sind nach den neuen Vorschriften zurWindsogsicherung für höhere Windstärken ausgelegt. Problematisch sinddie Dächer älterer Immobilien, die allerdings sehr deutlich in derMehrzahl sind. Als besonders gefährdet gelten Gebäude, die aufAnhöhen, Bergkuppen, freien Flächen oder an Hanglagen stehen.Welche Dacheindeckungen trotzen den Stürmen am sichersten?Lehmann: Als besonders sturmfest gilt eines der ältestenBedachungsmaterialien der Menschheit: Schiefer. Das 400 MillionenJahre alte Naturmaterial trotzt perfekt den Naturgewalten: BeiLaborversuchen widerstanden Schiefersteine schadlos selbst extremstenTestbedingungen einer Orkan-Simulation. Obwohl die Steine nur fünfMillimeter stark sind zählt Schiefer zu den robustesten undlanglebigsten Materialien für Dach und Fassade überhaupt. Da jederStein einzeln mit drei Nägeln oder Schrauben auf einer Unterschalungbefestigt wird, hat der Wind so gut wie keine Angriffsfläche. Und dasbei einer intakten Dachfläche häufig auch 100 Jahre und länger, wiedie Beispiele historischer Gebäude zeigen, die durch ihre Bauhöheoder ihre exponierte Lage besonders windanfällig sind.Jens Lehmann ist Dozent, Dachdeckermeister und Berater desSchiefer-Fachverbandes in Deutschland. Bei Rathscheck Schieferentwickelt er unter anderem neue moderne Deckarten undBefestigungsmöglichkeiten für das 400 Millionen Jahre alte Gestein.Infos: www.schiefer.deFotos und weitere Texte zum Thema Sturmsicherheit aufwww.bautipp.netPressekontakt:Dirk Ackermann, Rathscheck Schiefer, Tel. 02651 955-0 oder UweSchöllkopf, Tel. 02631 9996-0Original-Content von: Rathscheck Schiefer, übermittelt durch news aktuell