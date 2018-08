Ruhani: Iran bleibt trotz Sanktionen bei Atomabkommen

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran will nach Angaben von Präsident Hassan Ruhani trotz der US-Sanktionen am Atomabkommen festhalten.



"Wir werden trotz der Sanktionen der Welt zeigen, das wir unser Wort halten und uns an internationale Verträge halten", sagte Ruhani am Montagabend in einem Interview des staatlichen Fernsehsenders IRIB. Die US-Sanktionen, deren erste Phase in wenigen Stunden beginnen, bezeichnete er als "einen psychologischen Krieg" der Amerikaner gegen den Iran. Den werde das Land aber mit Solidarität und Einheit innerhalb der politischen Führung und im Volk bewältigen./str/fmb/DP/he