Rufus Pollock, Andrew Keen, Victor Pineda und Muhammad Yunus, Hauptreferenten auf der Smart City Expo

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Smart City Expo World Congress(http://www.smartcityexpo.com/en/home) (SCEWC), der führendeinternationale Kongress für Städte, veranstaltet 2018 seinen achtenEvent unter dem Motto Cities To Live In. Vom 13. bis 15. Novemberversammelt der Tagungsort Gran Via des Kongresszentrums Fira deBarcelona mehr als 400 Referenten und Denker aus den BereichenTechnologie und Smart Governance bis hin zu Sharing Economy undMobilität. Zu den Top-Rednern des Events 2018 zählen Rufus Pollock,Ökonom und Gründer von Open Knowledge International; Andrew Keen,Ökonom und Autor von How to fix the Future and Cult of the Amateur;Víctor Pineda, Sozialentwicklungswissenschaftler und Anwalt sowie derbangladeschische Sozialunternehmer, Bankier und Ökonom MuhammadYunus, der 2006 den Friedensnobelpreis erhielt.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg )(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/713858/Smart_City_Expo_World_Congress__Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/775104/Keynote_Speakers.jpg )Das Thema dieses Events soll das ultimative und gemeinsame Zielunterstreichen, Städte zu besseren Wohnorten zu machen. Und dieHauptredner des 2018 SCEWC-Kongresses veranschaulichen dieses Ziel.Der erste Hauptreferent ist der britische Ökonom Rufus Pollock,Gründer von Open Knowledge International und anerkannter globalerExperte für offene Daten und offenes Wissen. Er hat mit mehrerenRegierungen und Institutionen wie der Weltbank und der UNOzusammengearbeitet.Andrew Keen wird ebenfalls am SCEWC-Kongress teilnehmen. Keen istUnternehmer und Autor und gilt als einer der weltweit bekanntestenAnalysten für Digitalwirtschaft und digitale Kultur. 2015 wurde ervon der Zeitschrift GQ in die Liste der "100 Most Connected Men"eingereiht.Der dritte Hauptreferent ist Víctor Pineda, Präsident von WorldEnabled, einer gemeinnützigen Bildungseinrichtung, die die Rechte unddie Würde behinderter Menschen fördert und an der Entwicklung von"Cities for All" arbeitet. Als Professor an der University ofCalifornia, Berkeley, hat er eng mit Städten und Institutionen wieder Weltbank, den Vereinten Nationen, UNESCO oder UNICEFzusammengearbeitet.Der letzte Hauptreferent ist der Friedensnobelpreisträger MuhammadYunus. Weithin bekannt als Bankier für die Armen, gründete derProfessor 1983 die Grameen Bank in Bangladesch, angetrieben von derÜberzeugung, dass Kredit ein grundlegendes Menschenrecht ist. Yunusist zudem Mitglied des Vorstands der United Nations Foundation undwar 2008 die Nummer 2 auf der Liste der "Top 100 Global Thinkers" derZeitschrift Foreign Policy.Für seinen nächsten Event erwartet der SCEWC-Kongress mehr als 700Städte weltweit sowie 700 Aussteller und mehr als 400 Redner und20.000 Teilnehmer aus 120 Ländern.Pressekontakt:Folc LechaTel.+34-93-233-35-55flecha@firabarcelona.comOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell