Rüstungsindustrie warnt vor Verlängerung des Exportstopps

BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit um den Rüstungsexportstopp für Saudi-Arabien erhöht nun auch die Industrie den Druck auf die Bundesregierung.



Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV), Hans Christoph Atzpodien, dringt auf eine Lockerung des Ausfuhrverbots. "Das vollumfängliche Exportverbot beschädigt das Vertrauen unserer europäischen Partner in die Zuverlässigkeit der deutschen Industrie und vermindert so die Kooperationschancen der Industrie in Europa", sagte Atzpodien der "Süddeutschen Zeitung" (Freitag). In Summe sei die deutsche Rüstungsexportpolitik so "restriktiv wie nie zuvor".

Die Bundesregierung hatte nach der Tötung des saudischen Regierungskritikers Jamal Khashoggi Mitte November alle Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien gestoppt - auch die bereits genehmigten. Nach dpa-Informationen gibt es inzwischen einen Rückstau von Exportvorhaben im Wert von 1,5 Milliarden Euro. Auch europäische Gemeinschaftsprojekte sind betroffen, was vor allem Großbritannien und Frankreich extrem verärgert.

Die Rüstungswirtschaft fürchtet, durch diese restriktive Politik aus dem Markt gedrängt zu werden. "Diese Industrie hat ein Anrecht darauf, in planbaren Verhältnissen zu leben, denn wir haben den Anspruch, ein verlässlicher europäischer Partner zu sein und uns dem Wettbewerb stellen zu können", sagte Atzpodien. Eine Verlängerung des Ausfuhrverbots um weitere sechs Monate würde für einige Unternehmen "sehr einschneidende" Konsequenzen haben, befand er./mfi/DP/zb