Rüstungsindustrie: Wer sind die größten Gewinner? (Boeing, Embraer, Airbus, General Dynamics, Bombardier, Northrop Grunman, BAE Systems, Raytheon, Rheinmetall, United Technologies, Lockheed Martin)

Präsident Trump hat eine massive Aufstockung des US-amerikanischen Militäretats angekündigt. Und die NATO-Verbündeten – allen voran Deutschland – ziehen offenbar nach. Man mag zu dem Thema stehen, wie man will. Eines steht jetzt schon aus Börsensicht fest: Die führenden Rüstungskonzerne werden von dieser Politik ganz erheblich profitieren. Wer sind die größten Gewinner?

Lockheed Martin

Der weltweit größte Rüstungskonzern wird alleine mit seinem wichtigsten Modell, dem Kampfflieger F-35, in den nächsten Jahren geschätzte 400 Mrd. Dollar einnehmen. An dieser Tatsache wird auch Trumps Kritik am Kaufpreis nichts ändern, die er vor einigen Wochen per Twitter äußerte.

Boeing, Airbus, Bombardier und Embraer

Auch die beiden größten Hersteller von zivilen Flugzeugen mischen mächtig im Rüstungsgeschäft mit. Boeing fertigt unter anderem die Super Hornet. Airbus produziert neben Kampfflugzeugen vor allem Militärtransporter und Hubschrauber. Der kanadische Flugzeugbauer Bombardier ist ebenso wie der brasilianische Konkurrent Embraer insbesondere bei Transportmaschinen sehr stark engagiert.

Northrop Grumman und United Technologies

Die beiden US-Konzerne sind besonders stark bei modernen Drohnen aufgestellt und haben jährliche Umsätze im zweistelligen Milliardenbereich. Northrop Gunman fertigt zudem Flugabwehr- und Raketensysteme. United Technologies produziert auch zivile Güter wie Klimaanlagen oder Aufzüge.

General Dynamics und Raytheon

Die beiden Rüstungsunternehmen sind für Hightech zuständig. Raytheon beliefert das Militär mit Radarsystemen, ausgeklügelten Raketen und der entsprechenden Abwehr. General Dynamics wiederum setzt Schwerpunkte bei Informationstechnik und Combat Systems.

BAE Systems und Rheinmetall

Die europäischen Industriekonzerne werden sich ebenfalls ein Stück vom Kuchen sichern können. Rheinmetall ist für seine Schützenpanzer Marder und Puma berühmt und stellt darüber hinaus Munition her. Die Briten BAE Systems bedienen im Prinzip die gesamte Palette von Panzerfahrzeugen bis hin zu Aufklärungsflugzeugen.

Kurszuwächse in den letzten 6 Monaten

Boeing +45,53 % Embraer +38,57 % Airbus +34,50 % General Dynamics +32,41 % Bombardier +20 % Northrop Grunman +19,85 % BAE Systems +18,09 % Raytheon +18,07 % Rheinmetall +17,55 % United Technologie +17,49 % Lockheed Martin +17,22 %

