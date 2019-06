Rüstungsexportkontrolle - Menschenrechtsinstitut sieht weiteren Reformbedarf

Berlin (ots) - Das Deutsche Institut für Menschenrechte begrüßt,dass die Bundesregierung den Export von Kleinwaffen in Drittländerkünftig grundsätzlich nicht mehr genehmigen will. "Kleinwaffenrichten in bewaffneten Konflikten oft besonders großen Schaden an;den illegalen Handel mit ihnen und ihre Weiterverbreitung könnenStaaten nicht kontrollieren", erklärte Beate Rudolf, Direktorin desInstituts. Die eigentlich notwendige Reform derEntscheidungsgrundlagen für Rüstungsexporte sei mit der Überarbeitungjedoch nicht gelungen. Das Bundeskabinett hatte am 26. Juni strengereRegeln für den Export deutscher Kriegswaffen und Rüstungsgüterbeschlossen. Vorgesehen ist ein Verbot der Lieferung von Kleinwaffenan Länder außerhalb der Nato und der EU. Zudem soll der Verbleibexportierter Waffen besser kontrolliert werden.Auch nach der Überarbeitung der Politischen Grundsätze für denRüstungsexport seien Rüstungsexporte in Länder, die Menschenrechteverletzen, möglich. "Die Bundesregierung bekennt sich zwar zu einerrestriktiven und verantwortungsvollen Rüstungsexportpolitik. Diedeutsche Exportpraxis weist jedoch in eine andere Richtung",kritisierte Rudolf. Beispielsweise seien im 2. Quartal 2019 erneutAusfuhren an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirategenehmigt worden - trotz der Selbstverpflichtung der Regierung imKoalitionsvertrag vom März 2018, keine Exporte mehr an Staaten zugenehmigen, die unmittelbar am Jemen-Krieg beteiligt sind."Die Bundesregierung setzt sich mit einer solchen Rüstungspolitikweiterhin der Gefahr aus, gegen geltendes Völkerrecht zu verstoßen.Regierungen müssen mögliche Menschenrechtsverletzungen bei derGenehmigung von Waffenexporten berücksichtigen", so Rudolf weiter.Das verlangten der Vertrag über den Waffenhandel (Arms Trade Treaty)sowie das völkergewohnheitsrechtliche Verbot, zuMenschenrechtsverletzungen eines anderen Staates beizutragen(Beihilfeverbot).WEITERE INFORMATIONENThema Rüstungsexporte auf der Website des Institutshttp://ots.de/ngvu7sRüstungsexporte: Rolle der Menschenrechte imGenehmigungsverfahren, in: Deutsches Institut für Menschenrechte(2018): Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland Juli2017- Juni 2018, S. 95 http://ots.de/YGGDhGPressekontakt:Bettina Hildebrand, PressesprecherinTelefon: 030 259 359-14 * Mobil: 0160 966 500 83E-Mail: hildebrand@institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @DIMR_BerlinOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell