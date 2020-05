Rüdiger Otto zum neuen Vizepräsidenten der europäischen Bauwirtschaft (FIEC) gewählt

Berlin (ots) - Die Generalversammlung der European Construction Industry Federation (FIEC) hat Rüdiger Otto heute zu ihrem neuen Vizepräsidenten gewählt. Otto ist Vizepräsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), dem größten Branchenverband der Bauwirtschaft in Deutschland. Als neuer FIEC-Vizepräsident folgt er auf Prof. Thomas Bauer, der heute zum neuen Präsidenten des Verbandes gewählt wurde."Die Europäische Union wird in der Corona-Pandemie gefordert wie nie. Sie wird herausgefordert, weil die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie gewaltig sind. Gleichzeitig wird sie genau deswegen besonders gebraucht: Wir haben innerhalb der Europäischen Union den größten Binnenmarkt der Welt. Nun gilt es, dessen Funktionsfähigkeit zu sichern, um die Konjunktur in Europa anzukurbeln. Ich freue mich, in dieser Zeit Verantwortung für die Bauwirtschaft als starke Branche übernehmen zu können und gleichzeitig die Interessen der baugewerblichen Unternehmen in unserem Land noch stärker in den europäischen Dialog einzubringen," erklärt Otto nach seiner Wahl.Rüdiger Otto ist Geschäftsführer und Inhaber des Bauunternehmens A. Otto & Sohn GmbH & Co. KG in Leverkusen. Seit 2010 gehört er dem Vorstand des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe an, seit 2014 als Vizepräsident und Schatzmeister. Darüber hinaus engagiert sich Otto als Präsident der Bauverbände.NRW sowie als Vorsitzender des Baugewerbeverbandes Nordrhein.Ebenfalls heute wurde der bisherige Erste Vizepräsident der FIEC, Prof. Thomas Bauer, zum neuen Präsidenten des Verbandes gewählt. Er folgt auf Kjetil Tonning aus Norwegen. Bauer ist bereits seit 2017 Mitglied des FIEC-Präsidiums und war bis 2016 Präsident des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie (HDB)."Die Corona-Pandemie ist die Stunde der Europäischen Union. Wir wünschen Prof. Thomas Bauer und Rüdiger Otto für ihre neuen Aufgaben daher eine glückliche Hand", gratuliert Reinhard Quast, Präsident des ZDB, zur Wahl.Die European Construction Industry Federation FIEC ist der europäische Dachverband der Baubranche mit Sitz in Brüssel. Ihm gehören 32 nationale Organisationen in 28 Ländern an. Hauptaufgabe ist, für die Interessen der Bauwirtschaft gegenüber den europäischen Institutionen einzutreten sowie die Branche auf Arbeitgeberseite im europäischen sektoralen Sozialen Dialog für den Bausektor zu vertreten.Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420Mobil: 0049 172 2144601eMail klein@zdb.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33001/4603402OTS: ZDB Zentralverband Dt. BaugewerbeOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell