Rüdiger Klos MdL: Die 800 Millionen Euro von Audi gehören den Dieselbesitzern

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Stuttgart (ots) - Zu der Ad-hoc-Meldung der Audi AG über dieZahlung eines Betrages von 800 Millionen Euro im Zusammenhang mit demDiesel-Abgas-Skandal - die sich laut Volkswagen aus dem gesetzlichenHöchstmaß einer Ahndung von 5 Millionen Euro sowie einer Abschöpfungwirtschaftlicher Vorteile in Höhe von 795 Millionen Eurozusammensetzt - nimmt der AfD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Klos wiefolgt Stellung: "Es ist ein Skandal ohnegleichen, dass dieses Bußgeldnicht sofort für die Entschädigung der Eigentümer der betroffenen'alten' Dieselfahrzeuge verwendet wird. Zuerst muss der Schaden andie Betrogenen ausgeglichen werden, erst danach darf der Staatzugreifen."Ausreichende Entschädigung für die OpferEs dürfe nicht sein, dass die Opfer keine ausreichendeEntschädigung erhalten, weil der Staat sich vorher bedient hat, soKlos: "Der Staat bestiehlt Dieselbesitzer um weitere 800 Millionen!Ich fordere: Zahlt die 800 Millionen an die Eigentümer der altenAudi-Diesel!"Deutschland 2018: Wahnsinn pur!Die Politiker haben als Aufsicht versagt und bekommen jetzt diesesVersagen mit 800 Millionen belohnt, unterstreicht derAfD-Landtagsabgeordnete. "Das ist Deutschland 2018 - Wahnsinn pur!Die Altparteien haben gegen die grundgesetzlich geschützteEigentumsgarantie verstoßen und zugelassen, dass die Eigentümer derDieselfahrzeuge enteignet wurden. Sie haben die Schwachen nicht gegendie multinationalen Konzerne mit ihren zweistelligenMillionenvorstandsgehältern geschützt und den Verbraucher im Regenstehen lassen." Wer unverschuldet einen Schaden zu erleiden hat,müsse ihn auch ersetzt bekommen, betont Rüdiger Klos. "Diesewirtschaftlichen Vorteile gehören den Geschädigten - also denDieselbesitzern - und nicht dem Staat. Der Staat muss diese Summen andie Eigentümer der alten Diesel verteilen. Die AfD wird hier auchinitiativ tätig werden!"Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell