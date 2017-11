Berlin (ots) -- Implementierung eines EU-weiten IT-Systems bis 20. Mai 2019nicht realisierbar- Keine sicherheitstechnischen Standards für Datenschutz, Daten-und Cybersicherheit definiert (z.B. nachBSI-Sicherheitsstandards)Das Rückverfolgungssystem für Tabakprodukte "Track & Trace", dasdie EU-Kommission unter Federführung der DG Santé vorgelegt hat,stößt beim Verband der deutschen Rauchtabakindustrie (VdR) aufscharfen Widerstand. So habe die EU-Kommission bis heute keintechnisches Konzept für ein derartiges IT-Überwachungssystemausgearbeitet, das sowohl den Anforderungen des Datenschutzes alsauch der Daten- & Cybersicherheit entspreche."Alleine deswegen", so VdR-Hauptgeschäftsführer Michael vonFoerster, "ist die Umsetzung der Direktive bis zum 20. Mai 2019zeitlich unmöglich. Es fehlt an einer sicherheitstechnischenZertifizierung, z. B. nach den entsprechenden Standards desBundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik." Aber auch diezu erwartenden hohen Kosten für den Aufbau eines solchen Systemsseien für die einzelnen Staaten bisher nicht überschaubar. VonFoerster: "Der VdR fordert daher die Verabschiedung einer technischausgereiften und anerkannten Lösung, die dem gemeinsamen Zielentspricht, den Schmuggel zu bekämpfen. Dabei ist auch dieKomplexität eines solchen Systems zu berücksichtigen, die sich ineinem realistischen Zeitrahmen widerspiegeln muss."Abgesehen von der bislang ungelösten sicherheitstechnischenKomponente weise Track & Trace einen grundlegenden Denkfehler auf,der die Sinnhaftigkeit der Direktive insgesamt massiv in Fragestelle. Von Foerster: "Auch Herstellung und Vertrieb von Pfeifen- undSchnupftabak, Feinschnitt sowie Zigarren/Zigarillos sollen im Rahmenvon 'Track & Trace' künftig aufwändig erfasst werden. Einzig: Keinesdieser Produkte wird geschmuggelt!" Track & Trace sieht vor, dassZigaretten und Feinschnitt ab 2019 durch einen Code auf derVerpackung erfasst werden, ab 2024 sind auch Pfeifen- undSchnupftabak sowie Zigarren und Zigarillos betroffen. Die Ware solljederzeit aufgespürt und ihre Herkunft nachvollzogen werden können.Nach Berechnungen des VdR kommen dabei alleine auf den deutschenMittelstand Kosten in dreistelliger Millionenhöhe zu. Ein enormerAufwand für eine praxisfremde Regelung, die gerade kleine Betriebevor schier unlösbare Herausforderung stellt: Denn sie produzierenkeine Massenware, sondern bieten individuelle Tabakprodukte inunterschiedlichen Verpackungsgrößen an.Über den Verband der deutschen Rauchtabakindustrie (VdR):Der VdR ist ein Zusammenschluss von 18 überwiegend mittelständischstrukturierten und zum großen Teil familiengeführten Unternehmen. Ervertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber Politik, Medienund Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt der Verbandstätigkeit stehen diewirtschaftliche und kulturelle Vielfalt von Tabak in Deutschlandsowie das Eintreten für Verantwortung, Transparenz und klarePositionen:- Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit den im VdR vertretenenProdukten, insbesondere im Hinblick auf den Jugendschutz.- Transparenz durch den Dialog mit Politik und Medien, aktiveÖffentlichkeitsarbeit und Teilnahme am öffentlichen Diskurs zumThemenbereich Tabak.- Klare Position für einen steuerlich angemessenen undregulatorisch ausgewogenen Umgang mit Feinschnitt, Pfeifen-,Kau- und Schnupftabak sowie Zigarren und Zigarillos.Kontakt:VdR-Hauptgeschäftsführer Michael von FoersterTelefon: +49 (30) 20965650E-Mail: social-media@verband-rauchtabak.deInternet: www.verband-rauchtabak.deOriginal-Content von: Verband der deutschen Rauchtabakindustrie, übermittelt durch news aktuell