Rücktritte in Russland: Putins Plan bleibt nebulös / Kommentar von Ulrich Krökel

In der russischen Politik gilt es zwei Ebenen zuunterscheiden: die nominelle und die faktische. Was sich Duma nennt und einParlament sein soll, ist in Wirklichkeit ein Ausführungsorgan fürEntscheidungen, die im Kreml fallen. Dort sitzt mit Putin der Mann, der sichPräsident nennt, tatsächlich aber ein Autokrat ist mit großer Machtfülle. Vordiesem Hintergrund ist es nicht leicht, Putins Vorschläge für eineVerfassungsreform zu deuten - zumal kurz darauf die Regierung von PremierDmitri Medwedew zurücktrat. Letzteres lässt sich erklären. Medwedew hat durchEnthüllungen über seinen Reichtum Unmut auf sich gezogen. Also holt Putinseinen Getreuen aus dem Rampenlicht.