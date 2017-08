Rücktritt nach 38 Jahren / Parlamentswahlen in Angola

Berlin/Johannesburg (ots) - Angola wählt am 23. August 2017 einneues Parlament. Die siegreiche Partei wird zugleich den neuenPräsidenten des Landes stellen. Angolas Staatspräsident Eduardo Josedos Santos wird nach 38 Jahren Amtszeit zurücktreten. DieRegierungspartei MPLA zieht mit dem amtierenden VerteidigungsministerJoao Manuel Goncalves Lourenco als Spitzenkandidaten ins Rennen.Beobachter rechnen mit einem Sieg der MPLA. Trotz eines möglichenSieges muss die Partei aufgrund der Unzufriedenheit in derBevölkerung wahrscheinlich mit insgesamt weniger Stimmen rechnen.Neben der Bekämpfung der Korruption liegt die wesentliche Aufgabeder neuen Regierung in der Diversifizierung der Wirtschaft, um diehohe Abhängigkeit vom Erdölsektor zu reduzieren. "Aufgrund desniedrigen Ölpreises gingen die Einnahmen aus dem Petrogeschäft in denvergangenen Jahren deutlich zurück und sorgten für zahlreichewirtschaftliche Probleme. Dazu zählen Devisenmangel, steigendeStaatsverschuldung und der Verfall des Wechselkurses derLandeswährung Kwanza", sagt Heiko Stumpf von Germany Trade & Investin Südafrika. "Die Währung hatte im Laufe des vergangenen Jahres mehrals ein Viertel ihres Wertes gegenüber dem US-Dollar verloren."Aufgrund des hohen Importbedarfs herrsche laut Stumpf dadurch einehohe Inflation, im Jahresdurchschnitt wurde vergangenes Jahr eineTeuerungsrate von 32 Prozent verzeichnet.Diese Probleme wirken sich auch auf das Wirtschaftswachstum aus,welches 2016 mit 0,6 Prozent nur knapp an der Stagnation vorbeischrammte. In 2017 soll es mit 2,1 Prozent wieder bergauf gehen.Große Potentiale für die wirtschaftliche Diversifizierung bietet derAgrarsektor. Rund 35 Millionen Hektar eignen sich für den Ackerbau,wovon zurzeit nur circa 4 Millionen genutzt werden. Auch imEnergiesektor bieten sich große Potenziale, beispielsweise im Bereichder Wasserkraft. Bis 2025 sollen die landesweit installiertenKapazitäten ausgebaut werden, wofür Investitionen von rund 29Milliarden US-Dollar erforderlich sind. Das Handelsvolumen zwischenDeutschland und Angola erreichte 2016 einen Wert von fast 403Millionen Euro, davon entfielen knapp 255 Millionen Euro auf deutscheLieferungen.Weitere Informationen zu Angola unter: www.gtai.de/AngolaGermany Trade & Invest (GTAI) ist dieWirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. DieGesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte,wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland undbegleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.Pressekontakt:Esad FazlicT +49 (0)30 200 099-151Esad.Fazlic@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiOriginal-Content von: Germany Trade and Invest, übermittelt durch news aktuell