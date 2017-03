Das Rückspiel im Duell der Giganten zwischen Real Madrid und dem FC Bayern am 18. April nur bei Sky

Unterföhring (ots) -- Borussia Dortmund - AS Monaco zum Auftakt desUEFA-Champions-League-Viertelfinals am 11. April ebenfalls live nurbei Sky- Die Begegnungen Juventus Turin - FC Barcelona und AtléticoMadrid - Leicester City live und exklusiv- Alle acht Spiele des Viertelfinals in der UEFA Champions Leaguelive bei Sky, sechs davon exklusiv im deutschen Fernsehen- Sky für jedermann: mit Sky Ticket auch ohne langeVertragsbindung bei allen Begegnungen der UEFA Champions League livedabei seinDie heutige Auslosung des Viertelfinals der UEFA Champions Leaguein Nyon verspricht hochkarätige Duelle auf Augenhöhe und großeEuropapokalabende. Sky überträgt zwischen dem 11. und dem 19. Aprilalle acht Spiele des Viertelfinals in der Königsklasse live,wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Sechsdieser Begegnungen werden im deutschen Fernsehen nur bei Sky liveübertragen.Den Auftakt macht am 11. April Borussia Dortmund gegen den ASMonaco. Im ersten Aufeinandertreffen beider Klubs in einemPflichtspiel überhaupt dürfte der BVB gewarnt sein. DieOffensivstarken Monegassen schalteten im Achtelfinale Manchester Cityaus und erzielten in beiden Spielen jeweils drei Tore. Sky überträgtdas Hinspiel im Signal-Iduna-Park live und exklusiv im deutschenFernsehen.Darüber hinaus dürfen sich Fußballfans auf einen der absolutenKlassiker des europäischen Fußballs freuen: Der FC Bayern Münchentrifft auf Real Madrid. Beim letzten Duell der beiden Giganten imApril 2014 trainierte Bayern-Coach Carlo Ancelotti noch dieKöniglichen, die sich damals mit insgesamt 5:0 Toren gegen dendeutschen Rekordmeister durchsetzten und später den langersehntenzehnten Titel in der Königsklasse feierten. Insgesamt werden diePartien am 12. und 18. April das 23. und 24. Aufeinandertreffenbeider Klubs in der Königsklasse sein. Wer dieses Mal die Oberhandbehält sehen nur Sky Zuschauer live: Das Rückspiel am 18. April istim deutschen Fernsehen exklusiv bei Sky zu sehen.Sky Kunden dürfen sich im Viertelfinale aber auf noch mehrinternationalen Spitzenfußball freuen. In einer Neuauflage des Finalsvon Berlin 2015 trifft Juventus Turin mit Sami Khedira auf den FCBarcelona (11. und 19. April) und Marc-André ter Stegen. Außerdemtreffen mit Atlético Madrid (12. und 18. April), Finalist der Jahre2014 und 2016, und dem englischen Märchen-Meister Leicester City zweider großen Erfolgsgeschichten der vergangenen Jahre aufeinander.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch Fußballfans, die keineSky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohneVertragsbindung ab 9,99 EUR bei allen Achtelfinal-Begegnungen derUEFA Champions League sowie den Spielen der deutschen Vereine undausgewählten Topspielen in der UEFA Europa League live dabei sein.Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahlan Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones undweiteren Streaming-Geräten.Die Viertelfinal-Begegnungen der UEFA Champions League live beiSky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars:Hinspiele:Dienstag, 11.4. 19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz *exklusiv*auf Sky Sport 1 HDDienstag, 11.4. 19.30 Uhr: Borussia Dortmund - AS Monaco*exklusiv* auf Sky Sport 2 HDDienstag, 11.4. 20.30 Uhr: Juventus Turin - FC Barcelona*exklusiv* auf Sky Sport 3 HDMittwoch, 12.4. 19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz *exklusiv*auf Sky Sport 1 HDMittwoch, 12.4. 19.30 Uhr: FC Bayern München - Real Madrid auf SkySport 2 HDMittwoch, 12.4. 20.30 Uhr: Atlético Madrid - Leicester City*exklusiv* auf Sky Sport 3 HDRückspiele:Dienstag, 18.4. 19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz *exklusiv*auf Sky Sport 1 HDDienstag, 18.4. 19.30 Uhr: Real Madrid - FC Bayern München*exklusiv* auf Sky Sport 3 HDDienstag, 18.4. 20.30 Uhr: Leicester City - Atlético Madrid*exklusiv* auf Sky Sport 4 HDMittwoch, 19.4. 19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz *exklusiv*auf Sky Sport 1 HDMittwoch, 19.4. 19.30 Uhr: AS Monaco - Borussia Dortmund auf SkySport 3 HDMittwoch, 19.4. 20.30 Uhr: FC Barcelona - Juventus Turin*exklusiv* auf Sky Sport 4 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell