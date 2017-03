Stuttgart (ots) -Clemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen gehören:Rücksichtslose Autofahrer - wenn der Krankenwagen stecken bleibtIm Notfall zählt jede Sekunde. Doch rücksichtslose oder unwissendeAutofahrer lassen keine Rettungsgasse frei und blockierenEinsatzfahrzeuge. Das kann zu tödlichen Folgen für Unfallopferführen. Wissen Autofahrer, wie man eine Rettungsgasse bildet? "ZurSache Baden-Württemberg" macht den Test.Abschießen, vertreiben oder umsiedeln - muss dem TierschutzGrenzen gesetzt werden?Biber, Kormorane und Wildschweine erobern die Natur zurück. ZumÄrger von Fischern und Landwirten, die um ihre Erträge fürchten.Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) fordert deshalb, diese Tierestärker zu bejagen - trotz Artenschutz. Auch Bürgerinnen und Bürgerfragen sich, ob übertriebener Artenschutz den Fortschritt bremst. ZuGast in der Sendung ist Andre Baumann, Staatssekretär imUmweltministerium und ehemaliger Nabu-Vorsitzender.Vor Ort - Tiere schützen statt bauen?SWR-Reporterin Alexandra Gondorf will wissen, ob und wie starkstrenge Artenschutzvorgaben Bauprojekte im Land behindern oderverteuern. In Calw verzögern Fledermäuse ein Infrastrukturprojekt, inStuttgart-Plieningen wurde für geschützte Frösche ein neuer Teichgeschaffen.Steuer-Wirrwarr bei Ostereiern - ach du dickes Ei!Kein Ei gleicht dem anderen - das gilt auch bei derMehrwertsteuer. Ein gekochtes Ei muss mit 7 Prozent, einausgeblasenes mit neunzehn Prozent versteuert werden. Wer zumBeispiel beim Bäcker ein bemaltes Ei mitnimmt, zahlt 7 ProzentMehrwertsteuer. Isst man es jedoch dort, werden neunzehn Prozentfällig. "Das ist Steuerirrsinn", so Ingeborg Zeljak, Vizepräsidentinder Steuerberaterkammer Stuttgart.Widerstandsgruppe "Weiße Rose" - würde Sophie Scholl AfD wählen?Die Partei AfD postet in sozialen Netzwerken Fotos und Zitate derGeschwister Scholl und inszeniert sich so als Widerstandsgruppe - zumÄrger der Scholl-Nachkommen. Julian Aicher (58), Journalist, Autorund Neffe von Hans und Sophie Scholl, hält die Instrumentalisierungseiner Verwandten durch die AfD für politischen Missbrauch.Konfliktzone Baugebiet - warum kämpfen Bürger gegen neueWohnungen?Immer mehr Gemeinden und Städte bebauen Frei- und Grünflächen, daPlatz für Baugebiete knapp wird. Anwohner sehen durch die sogenannteVerdichtung ihre Wohnqualität in Gefahr. Flächenmanager der Kommunensollen zwischen Anwohnern und Bauherren vermitteln."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3-Comedychefs Andreas Müller.Zitate mit Quellenangabe "Zur Sache Baden-Württemberg" frei.Informationen unter www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelneBeiträge unter www.SWRmediathek.de und unterwww.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen. Pressefotos beiwww.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell