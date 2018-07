Rückrufaktion für Hackepeter

MÜNCHEN/BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Die Firma Goldschmaus hat ihr Produkt "Die Marke der Bauern - Hackepeter" wegen möglicher Salmonellenverunreinigung zurückgerufen.



Dies teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Braunschweig am Mittwoch mit. Das Produkt sei über die Handelskette Norma vertrieben worden. Nach Angaben des Unternehmens ist die Charge mit dem Verbrauchsdatum 05.07.2018 betroffen. Das Produkt sei aus den Regalen genommen worden. Käufer könnten es auch ohne Kassenbon in ihrer Filiale zurückgeben und bekämen den Kaufpreis erstattet, hieß es./bay/DP/tos