Rückruf wegen Fremdkörpern in San Fabio Grana Padano

Köln (ots) - Die PENNY Markt GmbH, Köln, ruft aus Gründen desvorbeugenden Verbraucherschutzes vorsorglich das nachfolgende Produktzurück:SAN FABIO Grana Padano, gerieben, 150gMindesthaltbarkeitsdatum 17.06.2019 (EAN: 24218795)Der Rückruf erfolgt im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes,da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich in einzelnen PackungenFremdkörper (kleine weiße Kunststoffteile bzw. Holzsplitter) befindenkönnen. Vom Verzehr des betroffenen Produkts wird daher dringendabgeraten.Das Unternehmen hat bereits reagiert und das betroffene Produktaus dem Verkauf nehmen lassen.Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit anderslautenden Mindesthaltbarkeitsdaten nicht betroffen.Kunden können die Produkte im jeweiligen Markt zurückgeben undbekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchte sich PENNYausdrücklich entschuldigen.Für Verbraucheranfragen steht das Unternehmen per Email unterkontakt@penny.de oder per Telefon über PENNY-Kundenhotline (0221 201999 59) - erreichbar von Montag bis Samstag 7-21 Uhr - zur Verfügung.Für Presse-Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050,#E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell