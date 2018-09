Rückruf von Fuze Tea Pfirsich in der 1,0 L PET-Flasche

Berlin (ots) - Nur Mindesthaltbarkeitsdatum 28.08.2019 und29.08.2019 betroffenEigene Qualitätskontrollen haben gezeigt, dass einige Flaschen desEistees Fuze Tea Pfirsich in der 1,0 L Flasche mit demMindesthaltbarkeitsdatum 28.08.2019 und 29.08.2019 nicht den hohenQualitätsanforderungen entsprechen.Obwohl nach den vorliegenden Fakten keine Gesundheitsgefährdung zuerwarten ist, wurde die weitere Auslieferung des Produkts gestoppt.Des Weiteren werden die Getränke bei den Handelskunden vorsorglichausgetauscht. Konsumenten können am Kaufort die betroffenen Flaschenumtauschen oder sich den Preis erstatten lassen. Fuze Teaentschuldigt sich für etwaige Unannehmlichkeiten.Andere Produkte oder Packungen der Marke Fuze Tea sind nichtbetroffen.Verbraucher können sich bei weiteren Fragen an den Kundenserviceunter der Rufnummer 030-20911209 (Mo-Fr 8-21 h, Sa 9-19 h) wenden.Pressekontakt:Kontakt: Stefanie EffnerPressestelleT +49(0) 30 22 606 9800M +49(0) 175 2697609presse@coca-cola-gmbh.dewww.coca-cola-deutschland.deOriginal-Content von: Coca-Cola Deutschland, übermittelt durch news aktuell