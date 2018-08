Rückruf verschiedener Bluthochdruck-Arzneimittel mit Valsartan / BAHN-BKK erstattet Zu- und Aufzahlungen bei Ersatzmedikamenten

Frankfurt am Main (ots) - Seit Anfang Juli werden verschiedeneArzneimittel mit dem Wirkstoff Valsartan zurückgerufen, da siemöglicherweise produktionsbedingt mit einem krebserregenden Stoffverunreinigt sein können.Präparate mit Valsartan werden zur Behandlung von Bluthochdruckund bei Patienten mit Herzschwäche bzw. nach einem Herzinfarkteingesetzt.Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)empfiehlt, Valsartan nicht ohne Rücksprache mit Arzt oder Ärztinabzusetzen, da das gesundheitliche Risiko eines Absetzens um einVielfaches höher liegt, als das mögliche Risiko durch eineVerunreinigung. Ein akutes Patientenrisiko besteht aktuell lautEinschätzung des Bundesinstitutes für Arzneimittel undMedizinprodukte (BfArM) nicht.Die BAHN-BKK rät ihren Versicherten, zeitnah anhand der Verpackungin der Apotheke vor Ort prüfen zu lassen, ob die Charge ihresMedikaments vom Rückruf betroffen ist. Sollte dies der Fall sein,kann der behandelnde Arzt nach Beratung ein Rezept für einAlternativ-Präparat ausstellen.Falls für dieses Alternativ-Präparat Auf- oder erneute Zuzahlungenzu leisten sind, übernimmt die BAHN-BKK diese unter bestimmtenUmständen. In jedem Falle sollten Versicherte sich vom Apothekerbestätigen lassen, dass es sich um ein Ersatzmedikament aufgrund desRückrufs handelt. Konkrete und weitergehende Informationen sind zufinden auf www.bahn-bkk.de oder telefonisch über die BAHN-BKKServicenummer 0800 22 46 255 abrufbar.Die BAHN-BKK ist mit rund 680.000 Kunden einer der größtenbetrieblichen Krankenversicherer Deutschlands. Als bundesweitgeöffnete Krankenkasse mit Präventionsschwerpunkt arbeitet sieständig daran, ihre Leistungen weiter auszubauen und an dieBedürfnisse der Kunden anzupassen. Verlässlich, innovativ und immereinen Schritt voraus ist sie die Krankenkasse für Geschäftskunden derTransport- und Logistikbranche sowie für Privatkunden und bietetmaßgeschneiderte Zusatzleistungen. Mit besonderen EXTRAS bietet dieBAHN-BKK einen außergewöhnlich attraktiven Service für all ihreKunden.Pressekontakt:BAHN-BKK, Franklinstraße 54, 60486 Frankfurt am MainIhr Ansprechpartner: Olaf RustTel.: 069 77 078 430Fax: 069 77 078 85 430E-Mail: presse@bahn-bkk.dewww.bahn-bkk.deOriginal-Content von: BAHN BKK, übermittelt durch news aktuell