Rückruf droht - auch Mercedes C-Klasse soll über illegale Abschalteinrichtung verfügen

--------------------------------------------------------------Jetzt handelnhttp://ots.de/j4pf77--------------------------------------------------------------Bremen (ots) - Die Luft wird immer dünner für Mercedes. Nachdem imSommer 2018 bereits 280.000 Fahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 6b zueinem offiziellen Rückruf in die Werkstätten mussten, droht nun einweiterer Rückruf, der unter anderem auch die C-Klasse betreffenkönnte. Bekannt ist bisher, dass das Kraftfahrt Bundesamt Mercedesvorgeworfen hat, im GLK 220 CDI eine illegale Abschalteinrichtungverbaut zu haben. Der erwartete Rückruf, der sich auf Autos derBaujahre 2012 bis 2015 beschränkt, würde gut 60.000 Fahrzeugebetreffen.Daimler hat aber bereits bestätigt, dass genau diese beanstandeteAbschalteinrichtung auch in zahlreichen Fahrzeugen der C-Klasse,sowie der E- und auch der S-Klasse verbaut wurde. Es handelt sichdabei um eine Kühlmittel-Sollwert-Temperaturregelung, die fürniedrige Stickoxidwerte auf dem Prüfstand sorgt. Im Straßenverkehrwerden die Grenzwerte dagegen deutlich überschritten. Wie vieleFahrzeuge genau hier von einem möglichen Rückruf betroffen seinkönnten, ist noch unklar. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dassdie Abschalteinrichtung in allen Fahrzeugen verbaut wurde, dieDaimler seit Sommer 2017 als Teil einer freiwilligen Service-Maßnahmein die Werkstätten ruft. Dies würde europaweit rund 3 MillionenMercedes Diesel betreffen.Daimler selbst ist sich keiner Schuld bewusst und weist dieSchummelvorwürfe von sich. Die Kühlmittel-Sollwert-Temperaturregelungsei legal und die Anhörung noch nicht abgeschlossen. Daher wolle mansich an Spekulationen zu möglichen Rückrufen nicht beteiligen.Die Interessengemeinschaft Mercedes Abgasskandal bietet Ihnenkostenlose Unterstützung im Kampf um Ihr Recht. Wir prüfen gratisIhre Vertragsunterlagen, erläutern Ihnen die rechtlichenMöglichkeiten und errechnen vorab Ihren möglichen Anspruch aufSchadensersatz.HAHN Rechtsanwälte vertritt im Rahmen des Abgasskandals bundesweitmehr als 3.000 Betroffene. Zahlreiche Schadensersatzklagen aufgrundvon illegalen Abschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen konntenbereits gewonnen werden. Die Kläger erhalten dabei den Kaufpreiserstattet und geben das manipulierte Fahrzeug an den Herstellerzurück.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Lars Murken-FlatoMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: murken@hahn-rechtsanwaelte.dehttps://mercedes-schadensersatz.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell