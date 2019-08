Rückruf Sortier-Nachziehwagen von SpielMaus Holz (FOTO)

Nürnberg (ots) -Das Großhandelssortiment der VEDES wird mit besonderer Sorgfaltzusammengestellt. Jedoch lassen sich Mängel nie gänzlich vermeiden.Bei dem Sortier-Nachziehwagen der Handelsmarke SpielMaus Holz könnensich verschluckbare Einzelteile lösen, die ein potenziellesErstickungsrisiko für Kleinkinder darstellen. Derzeit gibt eskeinerlei Meldungen über Verletzungen, die durch das Produkthervorgerufen wurden. Wir möchten dennoch kein Risiko eingehen undrufen das Produkt vorsorglich zurück:SpielMaus Holz Sortier-Nachziehwagen[VEDES Sort.nr. 427 08 062 | EAN 4018501072743 | UVP 19,99 EUR]Es handelt sich um insgesamt ca. 790 Stück, die seit Januar 2019über den VEDES Großhandel vertrieben und an den Fachhandel inDeutschland, Österreich und in der Schweiz sowie vereinzelt inItalien, Niederlande, Luxemburg und Griechenland verkauft wurden.Verbraucher, die im Besitz dieses Produktes sind, können dieseskostenfrei in dem Geschäft zurückgeben, in dem es gekauft wurde. Sieerhalten dann den Einkaufspreis erstattet. Weitere Informationenstehen im Internet auf der Website www.vedes.com/rueckruf.An dieser Stelle wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen,dass es bisher zu keinerlei dem Unternehmen bekannten Verletzungenoder Schäden gekommen ist. Die VEDES möchte jedes Risiko minimierenund sieht sich als "Inverkehrbringer" in die Europäische Union in derPflicht, das Produkt zum Wohle der Verbraucher aus dem Verkehr zuziehen.Als einer der führenden Spielwaren-Großhändler sieht sich dieVEDES zu größter Sorgfalt gegenüber den Verbrauchern verpflichtet.Gerade die Sicherheit von Kindern hat für das Unternehmen höchstePriorität. Der hausinterne Qualitätsanspruch ist sehr hoch und zeigtsich unter anderem in der sorgfältigen und strengen Lieferanten- undArtikelauswahl bzgl. Produktsicherheit und Umweltverträglichkeitsowie permanenter Qualitätskontrollen vor Ort. Speziell für dieProdukte der eigenen Handelsmarken gelten strengste Kriterien, dienicht nur den EU-Richtlinien entsprechen und in allen Belangen diegesetzlichen Anforderungen erfüllen, sondern in punktoProduktsicherheit, Zusammensetzung und Umweltverträglichkeitvorbildlich sind.Pressekontakt:VEDES GruppeUnternehmenskommunikationEva-Maria KuschBeuthener Straße 43, 90471 Nürnberg, DeutschlandFon +49(0)911.6556.233Fax +49(0)911.6556.6233E-Mail kusch@vedes.comOriginal-Content von: VEDES AG, übermittelt durch news aktuell