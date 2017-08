Brüggen (ots) -Die Fa. Suntjens Süßwaren Import + Export GmbH ruft dasGelee-Produkt "Wackies" im Beutel (EAN: 4250018922580) sowie"Wackies" in der Boxen (EAN: 4250018922566) unter der Marke "SuntjensCandyland" (in Plastikkapseln enthaltene Geleestücke) aus dem Handelund von den Verbrauchern zurück. Es besteht die theoretischeMöglichkeit des Erstickens bei Herunterschlucken des Produktes imGanzen.Die Verbraucher werden gebeten, gegen Erstattung des Kaufpreisesund der Kosten für die Rücksendung die Produkte an folgende Adressezu senden:Suntjens Süßwaren Import + Export GmbH, Katers Feld 2, 41379BrüggenPressekontakt:Suntjens Süsswaren Import + Export GmbHFrau E. SuntjensKaters Feld 241379 BrüggenTel: 02157 874730Email: e.suntjens@suntjens.deOriginal-Content von: Suntjens S?sswaren Import + Export GmbH, übermittelt durch news aktuell