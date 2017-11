Düsseldorf (ots) - Aus Gründen des vorbeugendenVerbraucherschutzes ruft die Firma Le Antichi Bonta di Calabria denArtikel "Feigen aus Kalabrien" zurück. In einer Probe wurde einerhöhter Gehalt an Mykotoxinen festgestellt.Betroffen ist folgender Artikel:Artikelbezeichnung: Feigen aus KalabrienMindesthaltbarkeitsdatum: 17. Juni 2018Losnummer: P.260/17 NDie betroffene Ware wurde bereits aus dem Verkauf genommen.Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, können das Produkt in ihremnächstgelegenen real-Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreiserstattet.Bei Rückfragen können sich Kunden an die Markt-Mitarbeiter amService-Center oder an die kostenlose Servicetelefonnummer +49 800503-5418 wenden.Pressekontakt:real,- SB-Warenhaus GmbHMetro-Straße 140235 DüsseldorfTelefon: +49 211 6886-2053Telefax: +49 211 6886-1355E-Mail: presse@real.deOriginal-Content von: real,- SB-Warenhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell