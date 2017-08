Rückreisewelle erfordert viel Geduld / ADAC Stauprognose für das Wochenende 1. bis 3. September

München (ots) - Die Verkehrssituation auf den Autobahnen bleibtauch am kommenden Wochenende angespannt. Viel Geduld brauchen vorallem die Urlaubsheimkehrer. In Berlin, Brandenburg,Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein sowie dem Norden derNiederlande enden die Sommerferien, Bayern und Baden-Württembergfolgen eine Woche später. Auch die Reiserouten in Richtung Südenwerden nicht leer bleiben - dafür sorgen Späturlauber,Wochenendausflügler und Bergwanderer. Das erweiterteLkw-Ferienfahrverbot am Samstag ist ausgelaufen.Die Staustrecken:Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee- A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - Puttgarden- A 3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau- A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel- A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg- A 7 Hamburg - Flensburg- A 7 Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte- A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A 9 Berlin - Nürnberg - München- A 10 Berliner Ring- A 11 Berliner Ring - Dreieck Uckermark- A 19 Rostock - Dreieck Wittstock/Dosse- A 24 Berliner Ring - Dreieck Wittstock/Dosse- A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen- A 93 Inntaldreieck - Kufstein- A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen- A 96 München - Lindau- A 99 Umfahrung MünchenIm benachbarten Ausland herrscht auf den Straßen zeitweiseebenfalls Hochbetrieb. Viel Verkehr ist vor allem in Österreich zuerwarten, wo in allen Bundesländern in Kürze die Ferien enden.Pressekontakt:ADAC ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationAndreas HölzelTel.: +49 (0)89 7676 5387E-Mail: andreas.hoelzel@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell