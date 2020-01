Rückläufige Exporte: Deutsche Möbelindustrie besorgt über Brexit

BAD HONNEF (dpa-AFX) - Der Brexit macht den deutschen Möbelherstellern Sorgen.



"Wir befürchten, dass nach dem endgültigen Austritt die Konsumentenstimmung auf der Insel weiter sinkt und dies unsere mittelständische Branche mit langlebigen Produkten besonders treffen wird", sagte der Geschäftsführer des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie, Jan Kurth, am Freitag in Köln. Bereits seit 2016 seien die Möbelausfuhren in das Vereinigte Königreich rückläufig. Insgesamt sei ihr Wert seitdem um 11 Prozent auf 690 Millionen Euro zurückgegangen. "Diese schmerzlichen Rückgänge in unserem fünftwichtigsten Markt tun der heimischen Industrie richtig weh", sagte Kurth. Der Brexit werde für die deutsche Möbelindustrie zunehmend zum Problem./rea/DP/jha