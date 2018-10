Rückkehr von Kindern nach Afghanistan muss gestoppt werden

Berlin (ots) -- Save the Children legt wegweisende Studie zu Rückkehrer-Familienvor- Umzug in das Bürgerkriegsland missachtet Kinderrechte undKindeswohlSie leben in Angst, fürchten sich vor Gewalt und vermissen dieSchule - afghanische Kinder, deren Asylgesuche in Europa abgelehntwerden, treten die Rückreise in eine ungewisse Zukunft an. Dabei hatsich die Sicherheitslage, die ihre Flucht ursprünglich auslöste,weiter verschlechtert. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind niezuvor so viele Zivilisten in Afghanistan getötet worden wie in derersten Jahreshälfte 2018.Für den Bericht "Rückkehr ins Ungewisse" hat dieKinderrechtsorganisation in den vergangenen Monaten 57 ausDeutschland und anderen europäischen Staaten zurückgekehrte Kinderund Jugendliche zum Prozess der Rückkehr und zu ihrem Leben inAfghanistan befragt. Auch Eltern, Erziehungsberechtigte undoffizielle Stellen wurden im Rahmen dieser Untersuchung interviewt.Fazit der Studie: die Kinder sind in Afghanistan von Gewalt undZwangsrekrutierung in bewaffnete Gruppen bedroht. Sie fühlen sichfremd in einem Land, in dem viele von ihnen niemals zuvor gelebthaben, das Recht auf Bildung wird ihnen vorenthalten. Drei Viertelder Minderjährigen erklären, aus Angst und aus Mangel an Perspektivenerneut flüchten zu wollen. "Die Rückkehr von Kindern nach Afghanistanmuss gestoppt werden. Das Land ist eins der gefährlichsten Länder derWelt", warnt Meike Riebau, Rechtsexpertin bei Save the Children.Die Kinderrechtsorganisation Save the Children fordert dieBundesregierung und die anderen europäischen Staaten im Vorfeld desEU-Migrations-Gipfels in Brüssel dringend auf, keine Kinder undJugendlichen mehr nach Afghanistan zurückzuführen. "Deutschland mussden Schutz dieser Kinder und das Kindeswohl sicherstellen. Doch dasist nicht gegeben. Die Jungen und Mädchen sind in demBürgerkriegsland großer Unsicherheit und extremen Gefahrenausgesetzt", betont Meike Riebau. Behörden in Deutschland und inanderen europäischen Ländern nehmen Verletzungen fundamentalerKinderrechte aus innenpolitischem Kalkül in Kauf. "Wenn ein Kind nachAfghanistan geht, muss sichergestellt werden, dass es dort gutankommt und ein Leben mit Perspektive aufbauen kann", verlangtRiebau. "Bisher geben die europäischen Länder und gibt Deutschlanddafür zu wenig verlässliche Unterstützung." Ein europaweiteinheitlich geregeltes Rückkehrverfahren, das die Kinderrechteberücksichtigt, eine bessere Begleitung und eine Koordination mit denafghanischen Behörden seien nötig.Für Interviews und weitere Fragen wenden Sie sich bitte an diePressestelle.Links zu den Reports:Deutsche Zusammenfassung: http://ots.de/1eMk2UEnglisches Original: http://ots.de/vUfDqxPressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Claudia KeppTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 280Mail: presse@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell