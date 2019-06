Rückkehr eines Hirntumors verhindern / Neue Diagnose- und Therapieverfahren bei aggressiven Meningeomen

Bonn (ots) - Jeder sechste Patient mit einem Tumor der Hirnhaut,einem sogenannten Meningeom, erleidet nach der Therapie einenRückfall. Die Gründe dafür untersuchen Wissenschaftler desUniversitätsklinikums Heidelberg nun in einem neuenwissenschaftlichen Verbundprojekt. Gemeinsam mit Forscherteams derUniversitätskliniken Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Magdeburg undMünchen wollen sie herausfinden, warum einige Meningeome aggressiverwachsen als andere. Ihr Ziel: Verbesserte Methoden zur Prognose einessolchen Tumors entwickeln und neue Therapiemöglichkeiten schaffen.Die Deutsche Krebshilfe unterstützt das Projekt mit 1,75 MillionenEuro.Ein Meningeom ist die häufigste Krebserkrankung des Gehirns. Inder Regel umfasst die Therapie das operative Entfernen desKrebsgewebes. Während manche dieser Hirntumoren eher langsam wachsenund nach der Operation nicht wieder auftreten, entwickeln sich andereaggressiv und kehren zurück. Im Rahmen eines von der DeutschenKrebshilfe geförderten Verbundprojekts "Aggressive Meningeome" wollenWissenschaftler eines interdisziplinären Konsortiums an sechsbundesweiten Forschungsstandorten nun die biologischen Ursachen dafürentschlüsseln.Bessere Risikobewertung durch Biomarker"Eine genaue Risikoeinschätzung, ob der Hirntumor nach derOperation erneut auftreten wird, wäre für uns sehr wichtig. Sokönnten wir die Therapie frühzeitig anpassen", erklärt derProjektleiter Dr. Felix Sahm, Abteilung für Neuropathologie desUniversitätsklinikums Heidelberg. Untersuchungen des entferntenKrebsgewebes unter dem Mikroskop können bereits einige Anzeichengeben: Deuten die Ergebnisse auf einen schnell (nach)wachsenden Tumorhin, erhält der Betroffene bislang im Anschluss an die Operation eineStrahlentherapie und häufigere Kontrollen durch bildgebendeVerfahren.Doch nicht immer zeigen diese Untersuchungen eindeutig, ob eineintensive Nachbehandlung überhaupt notwendig ist. Zudem kann einRückfall selbst dann auftreten, wenn das entfernte Gewebe nicht aufeinen aggressiven Tumor hindeutet.Das Ziel der Forscher: Schon vor der Operation sollenBlutuntersuchungen und neue bildgebende Verfahren zukünftigRückschlüsse auf den Krankheitsverlauf ermöglichen. Während derOperation sollen dann die Grenzen zwischen dem Tumor und gesundemGewebe deutlicher als bisher unterscheidbar sein. Zudem sind dieHeidelberger auf der Suche nach charakteristischen biologischenMerkmalen, sogenannten Biomarkern. Dies können Moleküle im Blut desPatienten oder Gene im Erbgut der Krebszellen sein. Da die Biomarkerin direktem Zusammenhang mit dem Tumorwachstum stehen, können sie alsIndikator für den Krankheitsverlauf dienen. Messbare Biomarkerermöglichen eine bessere Klassifizierung des Tumors und eineindividuellere Therapie. Dabei liegt ein Schwerpunkt der HeidelbergerWissenschaftler auch darauf, die Erfahrungen der Patienten mit denverschiedenen Therapieansätzen genauer zu untersuchen.Direkte Anwendung der LaborergebnisseMittels der gewonnenen Erkenntnisse wollen die Forscheranschließend alternative Therapieverfahren entwickeln, die gezielt anden biologischen Mechanismen des aggressiven Tumors ansetzen. "Wirmöchten so unter anderem den Patienten helfen, bei denen wiederholteOperationen und Bestrahlung den Krebs nicht aufhalten konnten",ergänzt Sahm. In klinischen Studien will das Konsortium abschließendden Erfolg der neu entwickelten Therapien untersuchen.Das Projekt wird von der Deutschen Krebshilfe im Rahmen ihresFörderschwerpunktprogrammes "Translationale Onkologie" gefördert.Dieser Begriff bezeichnet die Schnittstelle zwischen der Wissenschaftund ihrer praktischen Anwendung. "Ein Rückfall ist bei Hirntumorenkaum therapierbar. Daher fördert unsere Organisation aussichtsreicheForschungsvorhaben zu neuen Behandlungsverfahren auf diesem Gebiet",sagt Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe.Hintergrund und weitere InformationenIn Deutschland erkranken jedes Jahr etwa 7.000 Menschen neu aneinem Tumor des Gehirns oder Rückenmarks. Meningeome sind spezielleTumoren der Hirnhäute (Meningen). Sie stellen bis zu ein Viertelaller Krebserkrankungen des Gehirns dar und sind damit die häufigstenHirntumoren bei Erwachsenen. Ein Meningeom verursacht Kopfschmerzenund zahlreiche neurologische Symptome, da es beim Wachsen dasumgebende Hirngewebe verdrängt. Das Tumorgewebe kann in der Regeloperativ vollständig entfernt werden. In rund 15 Prozent der Fälletritt ein Meningeom nach der Operation jedoch erneut auf.Die Deutsche Krebshilfe bietet kostenlose Informationsmaterialienzu diesem Thema an (www.krebshilfe.de/infomaterial-fuer-betroffene) -wie den Blauen Ratgeber "Gehirntumoren". Eine persönliche Beratungfür Betroffene bieten darüber hinaus die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter des INFONETZ KREBS der Deutschen Krebshilfe unter derkostenfreien Telefonnummer 0800 / 80708877.Projektnummer: 70112956