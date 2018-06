Rückkehr des Wolfes geht nur mit Akzeptanz und Regulierung / Breites Verbändebündnis legt zur Umweltministerkonferenz Aktionsplan Wolf vor

Berlin (ots) - Die zunehmende Ausbreitung des Wolfes inDeutschland führt im ländlichen Raum zu wachsenden Konflikten undstellt gleichzeitig die Haltung von Weidetieren grundsätzlich inFrage. Anlässlich der Umweltministerkonferenz vom 6. bis 8. Juni 2018in Bremen legt daher ein breites Bündnis von 18 Verbänden desländlichen Raums - das Aktionsbündnis Forum Natur und die Verbändeder Weidetierhalter - einen gemeinsamen Aktionsplan Wolf vor.Gemeinsam fordern die Verbände von den Umweltministern von Bund undLändern, dass der Schutz des Menschen eindeutig Priorität vor derAusbreitung des Wolfes in Deutschland haben und die Weidetierhaltungflächendeckend möglich bleiben muss. Es sei nicht länger vertretbar,der Bevölkerung und den betroffenen Tierhaltern mit bewusstkleingerechneten Wolfsbeständen die realen Verhältnisse inDeutschland vorzuenthalten. Die Verbände gehen davon aus, dass inDeutschland im Jahr 2018 eine Wolfspopulation von über 1.000 Tierenlebe und die Population jährlich um über 30 Prozent exponentiellwachse.Die Verbände des Aktionsbündnisses Forum Natur und die Verbändeder Weidetierhalter halten die derzeitige Praxis bei der Meldung vonWolfsrissen, dem Verfahren der Rissbegutachtung bis hin zurKompensation von Schäden für unzulänglich und fordern einegrundlegende Neujustierung. Aufgrund von Zweifeln an der Genauigkeitder bisherigen genetischen Analyse, fordern die Verbände dieEinführung einer B-Probe. Die B-Probe ist in Zweifelsfällen durch einunabhängiges, anerkanntes und akkreditiertes Labor zu untersuchen.Die Verbände fordern darüber hinaus eine Umkehr der Beweislast beider Entschädigung von Wolfsrissen. Zukünftig muss eine Entschädigungbereits dann erfolgen, wenn ein Wolfsriss nicht ausgeschlossen werdenkann.Die Verbände betonen, dass zur Vermeidung von Wolfsrissen derUmsetzung von Herdenschutzmaßnahmen eine große Bedeutung zukommt.Jedoch habe die Prävention auch Grenzen. Eine kleinparzellierteEinzäunung aller Weideflächen in Deutschland sei wedernaturschutzfachlich verantwortbar und wirtschaftlich darstellbar nochgesellschaftlich akzeptiert. Bund und Länder seien gefordert, bei derPrävention mehr auf die tatsächlichen Verhältnisse Rücksicht zunehmen und beim Herdenschutzmanagement abgestimmt und bundesweit nacheinheitlichen Maßstäben vorzugehen. Basis für die Förderung vonHerdenschutzmaßnahmen müsse die Einzäunung sein, die zur Verhinderungdes Ausbruchs der Weidetiere in der Region üblich ist.Ferner fordern die Verbände der Weidetierhalter und Landnutzer,dass die wissenschaftlich belegten Fakten anerkannt werden, wonach essich bei den in Deutschland lebenden Wölfen nicht um eineeigenständige Population handelt, sondern um den Westrand desNordosteuropäischen Vorkommens. Dessen günstiger Erhaltungszustandstand nie in Frage. Von daher bestehe keine Notwendigkeit mehr, denWolf in Anhang IV der FFH-Richtlinie zu belassen, betonen dieVerbände.Das Aktionsbündnis Forum Natur und die Verbände derWeidetierhalter bekräftigen ferner, dass zu einem vernünftigen Umgangmit dem Wolf künftig auch die Entnahme gehören wird. Die Erhaltungder Weidetierhaltung in einer vielgestaltigen Kulturlandschaft mitgroßflächigen Grünlandregionen ist mit einer uneingeschränktenAusbreitung des Wolfes nicht vereinbar. In Ländern wie Frankreich undSchweden werde bereits heute auf Basis des bestehenden europäischenNaturschutzrechts regulierend in die Wolfsbestände eingegriffen. Diein Schweden praktizierte Schutzjagd von Wölfen dient explizit demSchutz der Tierhaltung und ist EU-rechtskonform. Für ein Managementsollte der Wolf bereits jetzt auf Grundlage des bestehendeneuropäischen Rechts in das Bundesjagdgesetz aufgenommen werden. EineRegulierung soll über das bewährte Reviersystem erfolgen. NachAnsicht der Verbände wird es erforderlich sein, Wölfe zu entnehmen,die die Nähe zum Menschen suchen, Schutzmaßnahmen überwinden odersich auf den Riss von Weidetieren spezialisiert haben. Darüber hinauskönne es Regionen geben, in denen eine dauerhafte Ansiedlung einesWolfsrudels zu unauflöslichen Konflikten mit anderen Zielen führt,etwa der Deichsicherheit oder dem Erhalt der Almwirtschaft. Auch inGebieten, in denen Präventionsmaßnahmen nicht umsetzbar sind bzw.Grünlandregionen, die nicht flächendeckend wolfsabweisend eingezäuntwerden können, wird eine Entnahme von Wolfsrudeln zur Verhinderungder Ansiedelung nötig sein.Der Aktionsplan Wolf des Aktionsbündnis Forum Natur und der Verbändeder Weidetierhalter wird von den folgenden Verbänden unterstützt:AGDW - Die WaldeigentümerBundesarbeitsgemeinschaft der Jagdgenossenschaften undEigenjagdbesitzerBundesverband Deutscher BerufsjägerBundesverband Deutscher ZiegenzüchterBundesverband Mineralische RohstoffeBundesverband Rind und SchweinBundesverband für landwirtschaftliche Wildhaltung DeutscherBauernverbandDeutscher Fischerei-VerbandDeutsche Landwirtschafts-GesellschaftDeutscher JagdverbandDeutsche Reiterliche VereinigungDeutscher WeinbauverbandFamilienbetriebe Land und ForstOrden Deutscher FalkoniereOrden "Der Silberne Bruch"Verbindungsstelle Landwirtschaft-IndustrieVereinigung Deutscher LandesschafzuchtverbändePressekontakt:Aktionsbündnis Forum NaturWolfgang v. 