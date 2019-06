Rückkehr der Riesen / Tierpark Berlin und WWF wildern Wisente aus (FOTO)

Berlin (ots) -Footage zum Download:https://media.wwf.de/pinaccess/pinaccess.do?pinCode=Pi6hf8B48sDDPressebilder:https://media.wwf.de/pinaccess/pinaccess.do?pinCode=EPrH1evDpZPGLeise schnaubend trottet der zottelige Riese durch das hohe Grasund bewegt sich trittsicher auf seine Herde zu - es ziehen wiederWisente durch die abgelegenen Gegenden des Kaukasus. Doch das istkeine Selbstverständlichkeit: Europas größtes Landsäugetier galt seitüber 90 Jahren in der Natur als ausgestorben. Der Tierpark Berlinsetzt sich für die Rückkehr der Wisente ein und wildert auch indiesem Jahr wieder gemeinsam mit dem WWF Deutschland Wisente aus.Nachdem Zoo und Tierpark Berlin bereits im vergangenen Jahrmehrere Wisente in Rumänien auswilderten, verließen am 29. Mai 2019vier weitere Tiere Berlin in Richtung Aserbaidschan. Zwei der vierWisente lebten bereits mehrere Jahre im Tierpark, die anderen beidenkamen im Rahmen des Projekts vor einigen Wochen aus den tschechischenZoos Prag und Pilsen vorbereitend dazu. "Bevor die Tiere ihreHeimreise angetreten haben, wurden sie mit modernen GPS bzw.VHF-Halsbändern ausgestattet. So wird es möglich sein ihrenAufenthaltsort nachzuvollziehen und sie auf ihrem neuen Lebensweg zubegleiten", erklärt der Zoologische Leiter des Tierparks ChristianKern. Noch in diesem Sommer soll die kleine Herde zusammen mitanderen Wisenten aus europäischen Einrichtungen imShahdag-Nationalpark, am Fuße des großen Kaukasus-Gebirges,ausgewildert werden. Bis dahin werden sich die Wildrinder in einemumzäunten Areal an ihre neue Heimat gewöhnen. "Die Wiederansiedlungvon Tieren, deren Art im natürlichen Lebensraum vom Aussterbenbedroht oder gar bereits ausgestorben ist, verdeutlicht eindrucksvolldie Bedeutung von Zoos in der heutigen Zeit", verkündet Zoo- undTierpark-Direktor Dr. Andreas Knieriem.Die Organisation, Koordination und wissenschaftliche Betreuung derWisent-Auswilderung vor Ort übernimmt der WWF. "Die Wiederansiedlungbringt die Wisente zurück in ihren angestammten Lebensraum. Diegroßen Pflanzenfresser spielen eine wichtige Rolle bei ökologischenProzessen und sorgen zum Beispiel dafür, dass in Wäldern Flächenoffengehalten werden, die von anderen Tier- und Pflanzenartenbesiedelt werden können", erklärt Kaukasus-Referent des WWFDeutschland Aurel Heidelberg. "Die Kooperation zwischen dem TierparkBerlin und dem WWF leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Erhaltder Artenvielfalt im Kaukasus." Das gesamte Projekt wird im Rahmeneines grenzüberschreitenden Naturschutzprogramms der deutschenRegierung über die KfW Entwicklungsbank finanziert und wurde vom WWF,der EAZA (europäischer Verband der Zoos und Aquarien) sowienationalen Partnern vor Ort ins Leben gerufen.Hintergrund:Der Wisent wurde 1927 in der Natur durch den Menschen gänzlichausgerottet, als die letzten Wisente im Kaukasus erschossen wurden.Nur Dank etwa 70 Tieren in der Obhut zoologischer Einrichtungen,konnte diese Tierart vor dem endgültigen Aussterben gerettet werden.Um das weitere Überleben der Art zu sichern, wurde im August 1923durch die Initiative europäischer Zoodirektoren und Wissenschaftlerdie "Internationale Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents" im ZooBerlin gegründet. Diese gemeinsamen Bemühungen sind somit derVorläufer der heutigen Erhaltungszuchtprogramme für viele bedrohteTierarten. Bereits seit 1872 zählen Wisente zum Tierbestand des ZooBerlin. Auch der Tierpark trägt seit seiner Eröffnung 1955 beachtlichzur Erhaltungszucht der Wisente bei. Bis heute wurden in denZoologischen Gärten Berlin über 200 Wisente geboren. Der Wisent giltlaut der Weltnaturschutzunion (IUCN) als gefährdete Tierart.Pressekontakt:Roland GramlingPressesprecher WWF DeutschlandTel: +49 (0)30 - 311 777 425roland.gramling@wwf.deOriginal-Content von: WWF World Wide Fund For Nature, übermittelt durch news aktuell