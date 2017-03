Rückkehr der Inflation birgt neue Gefahren für den Geldbeutel / Was steigende Preise und Zinsen für Immobilienbesitzer und Finanzierer bedeuten (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Münster (ots) -Die Inflation kehrt zurück: Was sich anhört wie der Titel auseinem zweitklassigen Horrorfilm, kann Immobilienbesitzern und denen,die es noch werden wollen, tatsächlich richtig wehtun im Geldbeutel.Laut Statistischem Bundesamt lag die Geldentwertung im Februar bei2,2 Prozent - nach 1,9 Prozent im Januar. Zuletzt war die Inflationim August 2012 so hoch. Zurückzuführen ist dieser Anstieg zu einemgroßen Teil auf die anziehenden Energiekosten. Für Hauseigentümer undImmobilieninteressenten gilt es nun zwei Dinge zu beachten.Wird Energie teurer, sollten Wohneigentümer den Verbrauch ihrerImmobilie prüfen: "Steigende Energiekosten sind eine schlechteNachrichten für alle Eigentümer unzureichend gedämmterWohnimmobilien. Sie müssen sich wieder auf deutlich höhere Mehrkostenfür Heizung und Warmwasser einstellen", sagt LBS-Sprecher ThorstenBerg. Jetzt, wo Kredite für Modernisierungen noch günstig sind, kannsich eine Optimierung der Energiebilanz des Hauses lohnen. "Wer inseigene Zuhause investiert, senkt die Energiekosten nachhaltig undsteigert das Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden", sagt Berg.Grundsätzlich haben von den rund 3,8 Mio. Wohnimmobilien inNordrhein-Westfalen nach Berechnungen der LBS West gut 2,2 Mio.keinen ausreichenden Wärmeschutz. Das sind knapp 58 Prozent desgesamten Wohngebäudebestands. Vor allem Gebäude, die vor derWärmeschutzverordnung von 1995 gebaut wurden, benötigen lautDeutscher Energieagentur mindestens dreimal so viel Energie wie ihreNachfolger.Steigt die Inflation, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dieNotenbank die Leitzinsen erhöht. Ein solcher Zinsanstieg schlägt mitgeringem zeitlichen Verzug auch auf die Bauzinsen durch. Damit könntedie Zeit des billigen Geldes ihrem Ende zugehen. FürImmobilieninteressenten sollte dies Grund genug sein, sich über eineZinssicherung, zum Beispiel per Bausparvertrag oder Forward-Darlehen,Gedanken zu machen, empfiehlt die LBS. "Auch wenn sich Zinsen von 3oder 4 Prozent für die Jüngeren unter uns wie Science-Fiction anhörenmögen, wenn die Zinswende kommt, wird es schnell ernst", weißThorsten Berg.Um sich das heutige, extrem niedrige Zinsniveau dauerhaft zusichern, stehen Finanzierern alle Möglichkeiten frei. Wird einBausparvertrag in die Finanzierung eingebunden, lässt sichZinssicherheit für 30 Jahre und mehr darstellen. Mit denSofortdarlehen der LBS braucht man dafür nicht einmal vorsparen.Thorsten Berg: "Dann gibt es aus dem Traum vom eigenen Haus auch keinErwachen mit Schrecken - ganz gleich welchen Horrorfilm die Inflationdreht."Pressekontakt:Thorsten BergTel.: 0251/412 5360Fax: 0251/412 5222E-Mail: thorsten.berg@lbswest.deOriginal-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuell