Unterföhring (ots) -Ende der Zollfreiheit? Lebensmittelengpässe? Backstop?Grenzkontrollen? Das sind nur einige Schlagworte des Brexits. Aberwas bedeutet der Austritt aus der EU konkret für die BevölkerungGroßbritanniens? ProSieben-Moderator und Journalist Stefan Göddereist für "Inside mit Stefan Gödde" (Sonntag, 10. März 2019 aufProSieben) unter anderem nach Irland und Nordirland, wo der Brexiteine neue Grenze bringen könnte. Er spricht mit den Einwohnern, wiedas sich auf den Alltag auf der grünen Insel auswirken würde.Stefan Gödde: "Die Menschen müssten für Arzttermine oder auf dem Wegzur Arbeit eine Grenze mit Passkontrollen überqueren - das wäre inetwas so, wie wenn man in Berlin wieder eine Mauer aufbaute. DieNordiren, mit denen ich gesprochen habe, fürchten sogar, dass derBrexit neue Gewalt, vielleicht Tote mit sich bringen könnten. Zölleund Zöllner, Polizei und womöglich Militär zum Schutz der Grenze -gewaltbereite Extremisten, wie z.B. die New IRA, könnten das für ihreZwecke ausnutzen."Stefan Gödde macht außerdem in der Hauptstadt London, in Ramsgate inSüdengland Station und fährt mit einem Spediteur von Hamburg nachEngland, um zu erleben, welche Folgen der Brexit für den Warenverkehrhaben könnte. Er trifft "Remainer" (Brexit-Gegner) wie "Leaver"(Brexit-Befürworter) zum Gespräch und macht sich so ein Bild von derStimmung in der Bevölkerung kurz vor dem vielleicht wichtigstenpolitischen Ereignis seit Gründung der Europäischen Union."Inside mit Stefan Gödde: Wie der Brexit ein Land spaltet" amSonntag, 10. März 2019, um 19:05 Uhr auf ProSiebenPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEEva GradlKommunikation/PR Unit Factual & SportsMedienallee 7 · D-85774 UnterföhringTel. +49 (89) 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comBildredaktionSusanne Karl-MetzgerTel. +49 [89] 9507-1173Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell