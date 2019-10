München (ots) -Dokumentation begleitet sterbenskranke Menschen- Drei neue Folgen- Ausstrahlung: Mittwoch, 20. November 2019, um 21:15 Uhr beiRTLZWEIIhre Tage sind endlich, doch ihre Lebensfreude kennt keine Grenzen: "Hier &Jetzt" begleitet in der zweiten Staffel sechs sterbenskranke Menschen. Sieleiden an schwersten Krankheiten und möchten dennoch jeden Tag das Leben spüren.Denn wer sagt, dass man nicht träumen darf, wenn man unheilbar krank ist? Startder neuen Folgen ist am Mittwoch, 20. November 2019, um 21:15 Uhr bei RTLZWEI.Die Protagonistinnen und Protagonisten von "Hier & Jetzt" eint ihr unbändigerLebenswille - und eine unheilbare Krankheit. Die neuen Folgen begleiten sechsMenschen, die wissen, dass ihre Tage endlich sind und sich trotzdem nicht dieLebensfreude nehmen lassen wollen. Denn wer sagt, dass man keine Träume mehrhaben darf, wenn man unheilbar krank ist?Eine von ihnen ist Leona (21). Sie leidet an einem sehr seltenen undhochaggressiven Krebs: Vor zwei Jahren wurde bei ihr ein Nebennierenkarzinomentdeckt. Da auch eine hochdosierte Chemotherapie die Krankheit nicht aufhaltenkonnte, geben ihr die Ärzte nur noch wenige Monate Lebenszeit. Leona will dieseZeit mit vielen Erlebnissen füllen und führt seitdem eine "Bucket-List". VomFallschirmsprung bis zum Berlin-Trip in der Mädelsrunde - bei ihren Träumen undWünschen lässt sie sich vom Krebs keine Grenzen setzen.Norman (35) kämpft gegen eine seltene Form von Blutkrebs. Vor drei Jahren rissihn die Diagnose aus dem Alltag. Zwar ist er dank einer Stammzellenspende undChemotherapie aktuell krebsfrei, aber er muss damit leben, dass die Krankheitjederzeit wiederkommen kann. Gemeinsam mit seinem Partner Benni nutzt er nunjeden Tag - denn Norman will am Leben teilnehmen.Ausstrahlung: Mittwoch, 20. November 2019, 21:15 Uhr bei RTLZWEIPressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikationKonstantin Louisoder089 - 64185 0konstantin.louisoder@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell