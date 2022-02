Die Rückkehr der Bank-Aktien: Bei Deutscher Bank und Commerzbank winken wieder fette Gewinne und Dividenden

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Aktionäre der Deutschen Bank (WKN: 514000) und der Commerzbank (WKN: CBK100) hatten in den letzten Jahren nicht viel Grund zur Freude. Jahrelange Restrukturierungen, Milliardenverluste und Kapitalerhöhungen haben die Aktienkurse seit der Finanzkrise schwer belastet. Jahrelang drifteten die Aktienkurse deshalb immer weiter nach unten.

Aber jetzt zählen die Aktien plötzlich zu den Spitzenreitern am Markt und das könnte noch lange so weitergehen. Beide Banken sind wieder profitabel und stellen Milliardengewinne und Dividenden in Aussicht.

Deutsche Bank mit bestem Ergebnis seit 2011

Den Anfang hat die Deutsche Bank gemacht. Hier gab es schon im vergangenen Jahr zur Abwechslung mal wieder einen Milliardengewinn. Nach Steuern lag das Ergebnis bei 2,5 Mrd. Euro. Das war das beste Ergebnis seit 2011.

Der Gewinn soll aber kein einmaliges Phänomen bleiben. Vielmehr geht die Bank davon aus, ihre Hausaufgaben gemacht zu haben und endlich zu profitablem Wachstum zurückkehren zu können. Für dieses Jahr hat sich die Deutsche Bank entsprechend viel vorgenommen. Einen konkreten Wert für den Gewinn nennt man zwar nicht. Aber die Eigenkapitalrendite soll auf 8 % steigen. Im vergangenen Jahr lag der Wert bei 3,8 %. Daraus folgt, dass der Gewinn in diesem Jahr in der Größenordnung von 5 Mrd. Euro liegen dürfte.

Dank der guten Zahlen können sich Aktionäre über eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie freuen. Beim aktuellen Aktienkurs von 13,69 Euro ergibt das schon eine Rendite von 1,5 % (Stand: 17.02.2022, relevant für alle Kurse). Gleichzeitig hat die Deutsche Bank zum ersten Mal seit Jahren einen Aktienrückkauf gestartet. In der ersten Jahreshälfte sollen demnach Aktien im Wert von bis zu 300 Mio. Euro zurückgekauft werden.

Commerzbank erwartet Milliardengewinn

Ähnlich gut läuft es auch bei der Commerzbank. Im abgelaufenen Jahr lag der Nachsteuergewinn bei 430 Mio. Euro nach einem Milliardenverlust im Jahr davor. Ähnlich wie die Deutsche Bank erwartet auch die Commerzbank in diesem Jahr einen deutlichen Gewinnsprung. Auf mehr als 1 Mrd. Euro soll das Nettoergebnis steigen. Das wäre das beste Ergebnis seit 2015.

Trotz der Rückkehr in die Gewinnzone werden Aktionäre der Commerzbank aber in diesem Jahr weiter auf eine Dividende verzichten müssen. Ab dem nächsten Jahr soll es dann aber wieder regelmäßige Ausschüttungen geben. Zwischen 30 und 50 % des Gewinns sollen Jahr für Jahr an die Aktionäre ausgezahlt werden.

Hat man nun Aktien der Deutschen Bank oder auch der Commerzbank in seinem Depot liegen, kann man in den kommenden Jahren endlich wieder mit Dividenden rechnen. Wenn alles nach Plan verläuft, sollten die Dividenden ab jetzt Jahr für Jahr steigen. Gleichzeitig stehen die Chancen sehr gut, dass auch die Aktienkurse nachhaltig das Tal der Tränen verlassen. Schon die letzten Monate liefen mehr als vielversprechend.

Die Deutsche Bank-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten um fast 50 % zugelegt. Die Commerzbank-Aktie kann das mit einem Anstieg um fast 70 % sogar noch toppen! Hätte man vor einem Jahr diese beiden Aktien gekauft, hätte man den Markt weit hinter sich gelassen und selbst in diesem Jahr noch kräftig zugelegt, während der Markt schwächelt.

Der Artikel Die Rückkehr der Bank-Aktien: Bei Deutscher Bank und Commerzbank winken wieder fette Gewinne und Dividenden ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022