Mit Rückenwind ins Studium gestartet / 300 Studierende der ersten Generation durchlaufen erfolgreich die Förderung des Studienkompass

Berlin (ots) - Nach dreijähriger Förderung wurden am Wochenendedie diesjährigen 300 Absolventinnen und Absolventen aus dembundesweiten, gemeinnützigen Programm Studienkompass verabschiedet.Sie alle sind die Ersten in ihrer Familie, die ein Studiumaufgenommen haben, und wurden auf diesem Weg intensiv begleitet undgefördert. In einem feierlichen Rahmen beglückwünschten dieStudienkompass-Partner die Studierenden, die aus 15 Regionalgruppenbei der Deutsche Bank AG in Frankfurt zusammen gekommen waren, zu denersten Schritten in eine gelungene Zukunft.Seit über zehn Jahren setzt sich der Studienkompass für mehrChancengerechtigkeit am Übergang von der Schule an die Hochschuleein. Noch immer wagen Abiturientinnen und Abiturienten aus Familienohne akademischen Hintergrund seltener den Schritt an die Uni.Statistisch gesehen beginnen von 100 Kindern aus Akademikerfamilien79 ein Studium, bei Kindern aus nichtakademischen Familien sind esnur 27, wie ganz aktuell wieder eine Untersuchung des DeutschenZentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) zeigt.Die Jugendlichen werden bereits zwei Jahre vor dem Abitur in denStudienkompass aufgenommen und auch im ersten Jahr an der Hochschulebegleitet. Mit einer frühzeitigen und kontinuierlichen Förderungbestärkt der Studienkompass seine Geförderten, zeigt ihnenMöglichkeiten auf und findet mit ihnen einen passenden Berufsweg, derzu ihren Stärken und Interessen passt. Mit großem Erfolg: Rund 90Prozent der Absolventinnen und Absolventen studieren bereits oderplanen nach einem Brückenjahr im Herbst ein Studium aufzunehmen."Häufig sind sich junge Menschen gar nicht bewusst, wo ihreTalente liegen oder welche Möglichkeiten ihnen nach dem Abitur offenstehen. Mit dem Studienkompass können wir ihnen verschiedene Wegeaufzeigen und sie bestärken, auf ihr Können zu vertrauen undselbstbewusst mit einem Studium zu beginnen. Ein erster wichtigerSchritt für den weiteren Lebensweg", so Michael Münch,stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutsche Bank Stiftung."Jugendliche brauchen eine intensive Studien- undBerufsorientierung, um Zukunftsentscheidungen auf einem festenFundament zu treffen. Mit dem Studienkompass können wir hierentscheidend unterstützen und am Übergang Schule - Hochschule zu mehrBildungsgerechtigkeit beitragen", ergänzt Dr. Ulrich Hinz,Bereichsleiter Schülerförderung (Vors.) der Stiftung der DeutschenWirtschaft (sdw).Ein Bild des Absolventenjahrgangs 2018 finden Sie unterhttp://bit.ly/SK_AbsolventenfeierÜber den StudienkompassDas Förderprogramm wurde 2007 von den InitiativpartnernAccenture-Stiftung, Deutsche Bank Stiftung und Stiftung der DeutschenWirtschaft (sdw) ins Leben gerufen, die seit dem eine Vielzahlweiterer Partner hinzugewinnen konnten.Bundesweit unterstützt der Studienkompass aktuell rund 1.400Schülerinnen und Schüler aus Familien ohne akademische Erfahrung beider Aufnahme eines Studiums. Über 2.100 junge Menschen haben dasProgramm bereits erfolgreich durchlaufen. Mehr als 90 Prozent derGeförderten nehmen ein Studium auf. Die hohe Wirksamkeit belegt aucheine wissenschaftliche, unabhängige Evaluation des Programms, die vomBundesministerium für Bildung und Forschung von 2007 bis 2014gefördert wurde.Hauptförderer des Studienkompass sind die Karl Schlecht Stiftung,die aqtivator gGmbH und die aim - Akademie für Innovative Bildung undManagement Heilbronn-Franken.Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek,ist Schirmherrin des Studienkompass.Weitere Partner sind: Heinz Nixdorf Stiftung, vbw - Vereinigungder Bayerischen Wirtschaft e. V., EWE AG, Kölner Gymnasial- undStiftungsfonds, Hans Hermann Voss-Stiftung, Alfried Krupp von Bohlenund Halbach-Stiftung, NORDMETALL-Stiftung, RATIONAL AG, FamilieGrieshaber, Roche Diagnostics GmbH, Bürgerstiftung Wolfsburg, KarinSchöpf Stiftung, Bürgerstiftung Braunschweig, Dr. Egon und HildegardDiener-Stiftung im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, S&PFamily Office, Unternehmensverbände im Lande Bremen, RheinischeStiftung für Bildung, Wissenschaft und berufliche Integration,Bundesministerium für Bildung und Forschung.Mehr Informationen unter www.studienkompass.de