Rückenwind für den Reformationstag/ Zehntausende Gottesdienste und Veranstaltungen überall in Deutschland

Hannover (ots) - Der Reformationstag hat Rückenwind: Am gestrigenFeiertag zum Gedenken an den Thesenanschlag von Martin Luther inWittenberg haben auch im ersten Jahr nach dem 500.Reformationsjubiläum bundesweit wieder zehntausende Gottesdienste undVeranstaltungen kultureller und religiöser Natur stattgefunden. Amhistorischen Ort der Reformation gab es ein fröhlichesReformationsfest und feierliche Gottesdienste. Der Ratsvorsitzendeder Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD, Landesbischof HeinrichBedford-Strohm freute sich nach seiner Predigt in der voll besetztenSchlosskirche über das Interesse an der Reformation vor mehr als 500Jahren. "Die reformatorische Botschaft der Zuversicht ist hochaktuell. Wir haben auch heute allen Grund, die Angstmacher undfalschen Ablassprediger zu stellen", so Bedford-Strohm. "Es istdeutlich spürbar, dass es über das Jubiläum hinaus und auch außerhalbder Kirchen eine gestiegene Aufmerksamkeit für diesen Tag mit seinerbefreienden Botschaft gibt."So waren nicht nur zentrale Gottesdienste und Feiern wie im Dom zuMeißen, in der Münchener Matthäus-Kirche, in der Christuskirche inMainz, der Marktkirche in Hannover oder der Hamburger Hauptkirche St.Petri bis zum letzten Platz gefüllt. Gestiegenen Zulauf gab es auchjenseits der Landeshauptstädte. Besonders in den nördlichenBundesländern, in denen der Reformationstag in diesem Jahr erstmalsgesetzlicher Feiertag war, verzeichneten die Kirchen guten Zulauf:"Volle Hütte" meldeten in Schleswig-Holstein die Kirche in Husum, wo400 Menschen einen Gospelgottesdienst feierten, der "Refo-Slam" mit500 Teilnehmern in der Heider St. Jürgen-Kirche oder die RendsburgerSt. Marienkirche, in der ökumenisch gefeiert wurde. Imniedersächsischen Oldenburg gab es in einigen Gemeinden einenKanzeltausch mit den katholischen Nachbargemeinden. Auch dort wurdenüberdurchschnittliche Gottesdienstbesuche verzeichnet. In der BremerInnenstadt besuchten rund 7500 Menschen die dortigen Gottesdienstesowie das Konzert- und Festprogramm.Angesprochen durch den Reformationstag fühlte sich auch diejüngere Generation. So feierten Zehntausende junge Menschen am Abenddes Reformationstags an vielen Orten in Deutschland die"ChurchNights", so etwa in Freudenstadt, Bielefeld, Magdeburg undStuttgart. Die Veranstalter- überwiegend Kirchengemeinden, CVJMs undkirchliche Werke berichten von gut besuchten Veranstaltungen undvielen positiven Rückmeldungen. Eine besondere Aktion fand inFellbach (bei Stuttgart) statt: Im Rahmen der ChurchNight wurde dortdas "Pop-Oratorium Luther" aufgeführt - mit dabei waren knapp 300Sängerinnen und Sänger aus der Region, die extra zu diesem Anlass alsProjektchor zusammenkamen.Für den EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm ist die guteResonanz auf den diesjährigen Reformationstag nicht nur Anlass zurFreude, sondern auch ein Aufbruchssignal: "Christinnen und Christenmöchten ihre Kirche und die Gesellschaft aktiv mitgestalten. Diesenspürbaren Anstoß werden wir über den Reformationstag hinausmitnehmen."Hannover, 1. November 2018Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell