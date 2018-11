Rückenwind auf dem Weg ins Eigenheim / Bausparer können sich bis Jahresende die volle Riester-Förderung, Wohnungsbauprämie und Arbeitnehmer-Sparzulage sichern

München (ots) - Zuschüsse vom Staat lohnen sich gerade im Zinstiefbesonders. Bausparer können die Förderung nutzen, um für einEigenheim zu sparen oder bei der Finanzierung schneller schuldenfreizu werden. Wohnriester, Wohnungsbauprämie und Arbeitnehmer-Sparzulagekönnen bis 31. Dezember noch in voller Höhe für das Jahr 2018gesichert werden, erklärt die LBS Bayern.Die Wohnriester-FörderungWer ein Haus oder eine Wohnung zur Eigennutzung finanzieren will,kann vom Riester-Bausparen profitieren. Ab dem Beitragsjahr 2018erhält jeder förderberechtigte Erwachsene 175 Euro Grundzulage vomStaat. Zusätzlich gibt es für jedes Kind 185 Euro und für ab 2008Geborene sogar jeweils 300 Euro Kinderzulage oben drauf. DieseZulagen werden ohne Einkommensgrenzen gewährt. Sie bekommt, wer vierProzent seines sozialversicherungspflichtigenBrutto-Vorjahreseinkommens in den Riester-Vertrag einzahlt, maximaljedoch 2100 Euro inklusive Zulagen.Voraussetzung ist, dass ein entsprechender Antrag beim Anbietereingereicht wird. Dies ist bis zu zwei Jahre rückwirkend möglich. Bis31. Dezember 2018 kann also die Zulage für das Jahr 2016 beantragtwerden. Wird ein Dauerzulagenantrag gestellt, gilt dieser unbegrenztund es muss nicht jedes Jahr aufs Neue ein Formular ausgefülltwerden. Ändern sich die Lebensverhältnisse, weil zum Beispiel einKind geboren wird, ist allerdings ein neuer Antrag fällig. Für jungeRiester-Bausparer unter 25 Jahren gibt es außerdem 200 Euro extra.Dieser Frühstarter-Bonus wird einmalig gewährt und für das ersteBeitragsjahr zusammen mit der Grundzulage automatisch gutgeschrieben.Um den Starter-Bonus voll auszuschöpfen, ist es erforderlich, auchdie vollen vier Prozent des Brutto-Vorjahreseinkommens im Jahr desVertragsabschlusses einzuzahlen.Neben den Riester-Zulagen vom Staat, die zu mehr Eigenkapitalführen und bei einer Wohnbaufinanzierung die Tilgung beschleunigenund so Zinsen sparen, können Riester-Bausparer auch Steuervorteilenutzen, erklärt die LBS Bayern. Denn die eigenen Raten können ebensowie die Förderung als Sonderausgaben in der Einkommensteuererklärungfür das entsprechende Jahr geltend gemacht werden. Im Rahmen einersogenannten Günstigerprüfung entscheidet das Finanzamt automatischbei der Bearbeitung der Steuererklärung, ob dies für denRiester-Nutzer neben den Zulagen einen zusätzlichen Vorteil bringt.Das geförderte Kapital und die geförderten Tilgungsleistungeninklusive der Zulagen müssen zwar ab dem Beginn der Auszahlungsphaseversteuert werden. Doch das zahlt sich aus. Denn in der Regel liegtder Steuersatz im Ruhestand weit unter dem der Berufstätigkeit. Unddafür fällt die Belastung durch die Miete komplett weg.Die WohnungsbauprämieAls effektive Starthilfe vor allem für junge Sparer mit einem zuversteuernden Jahreseinkommen bis 25.600 Euro (Singles) bzw. 51.200Euro (Verheiratete) gibt es die Wohnungsbauprämie (WoP). Wer bis 31.Dezember zwischen 50 und 512 Euro (1024 Euro für Verheiratete) aufeinen Bausparvertrag einzahlt, erhält 8,8 Prozent WoP für dieses Jahr- also bis zu 45,06 Euro (Singles) bzw. 90,11 Euro (Verheiratete).Die angesammelten Prämien gibt es für Vertragsabschlüsse ab 2009 nur,wenn das angesparte Geld später für wohnwirtschaftliche Zwecke, alsofür den Bau, Kauf oder die Modernisierung von Wohneigentum - nachZuteilung - verwendet wird. Bei jungen Leuten unter 25 Jahren machtder Staat eine Ausnahme: Sie können nach sieben Jahren frei über dasgesamte Guthaben inklusive der Wohnungsbauprämien verfügen, erklärtdie LBS Bayern. Diese Sonderregelung kann jeder Sparer aber nureinmal in Anspruch nehmen. Zu Beginn jedes Jahres erhalten Kunden derLBS Bayern automatisch einen WoP-Antrag für das Vorjahr. DieserPrämienantrag ist ausgefüllt und unterschrieben bei der Bausparkasseeinzureichen. Die Wohnungsbauprämie kann bis zu zwei Jahrerückwirkend beantragt werden. Das heißt: Bis 31. Dezember 2018 kanndie WoP für das Jahr 2016 gesichert werden.Die Arbeitnehmer-SparzulageViele Arbeitgeber unterstützen ihre Mitarbeiter zusätzlich zumGehalt mit vermögenswirksamen Leistungen (vL). Mit neun ProzentArbeitnehmer-Sparzulage fördert der Staat dabei jährlicheEinzahlungen bis zu 470 Euro in einen Bausparvertrag. Das sindmaximal 43 Euro im Jahr. Auch wer keine vL erhält, kann in den Genussdieser Zulage kommen, indem er sich Teile seines Gehalts auf dasBausparkonto überweisen lässt, rät die LBS Bayern. Das zuversteuernde Jahreseinkommen darf 17.900 Euro (Singles) bzw. 35.800Euro (Verheiratete) nicht überschreiten. Wichtige Voraussetzung, umdie Zulage für 2017 mitnehmen zu können: Die entsprechendenEinzahlungen müssen bis 31. Dezember auf dem Bausparvertrageingegangen sein. Für die Beantragung der Zulage war es frühererforderlich, in der Steuererklärung die Anlage VL auszufüllen undeine entsprechende Bescheinigung beizulegen. Inzwischen wurde dieserVorgang mit einer elektronischen Vermögensbildungsbescheinigungvereinfacht. Diese wird voraussichtlich im Februar 2019 für die imJahr 2018 angelegten vL direkt von der LBS Bayern elektronisch an dieFinanzverwaltung übermittelt. Voraussetzung für die künftigeGewährung der Arbeitnehmersparzulage ist, dass der Kunde der dafürnotwendigen Datenübermittlung zugestimmt hat und die für dieÜbermittlung notwendige Steuer-ID vorliegt.