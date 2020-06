Rückenwind bei Wirecard!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Anleger, die Wirecard im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. Schließlich steht derzeit bei der Aktie ein Anstieg von rund fünfzehn Prozent zubuche. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 16,58 EUR zu haben. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Denn die nächste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer Nähe. Dieser Bremsbereich ist bei 12,99 EUR zu finden. Der Kursverlauf von Wirecard verspricht also spannend zu werden.

Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, können sich heute einen Baisse-Einstieg überlegen. So bekommen Put-Käufer oder Leerverkäufer durch die Kursexplosion einen saftigen Rabatt. Wer ohnehin positiv eingestellt, sieht sich heute bestätigt.

