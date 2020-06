Rückenwind bei Thyssenkrupp!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Was für ein Auftakt – Thyssenkrupp glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. So kann der Kurs satte rund acht Prozent zulegen. Damit kostet der Titel nun 6,94 EUR. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund vierzehn Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieser Hochpunkt verläuft bei 7,94 EUR. Bei Thyssenkrupp geht es jetzt also besonders hoch her!

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Da dieser Indikator bei 8,43 EUR notiert und dadurch eher für fallende Kurse spricht. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, dass die Kurse auch innerhalb langfristiger Abwärtstrends durchaus mal explodieren können.

