Rückenwind bei Stratec!

Die Bullen schwingen heute bei Stratec eindeutig das Zepter. So schießt die Aktie um rund zwei Prozent nach vorne. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 127,00 EUR. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund eins Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Bei 128,00 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Für Stratec geht es jetzt also um die Wurst!

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Denn diese Linie verläuft bei 82,86 EUR, sodass für Stratec Aufwärtstrends gelten. Der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, wie schnell es nach oben gehen kann, wenn die langfristigen Kurspfeile nach oben zeigen.

