Rückenwind bei SUSS MicroTec!

SUSS MicroTec springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund sechs Prozent Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 17,00 EUR. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Mit dem Anstieg auf 17,00 Euro hat sich die Technik massiv verbessert. Da SUSS MicroTec dadurch eine wichtige Hürde genommen hat. Immerhin überspringt der Wert sein Monatshoch. Bis dato bedeuteten 16,48 EUR diesen Hochpunkt. Daher versprechen die nächsten Tage Hochspannung.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Denn diese Linie verläuft bei 10,74 EUR, sodass für SUSS MicroTec Aufwärtstrends gelten. Die langfristigen Aufwärtstrends beschleunigen sich also mit dem heutigen Tage noch einmal.

